FuPa-Wintercheck: TV89 Zuffenhausen II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TV89 Zuffenhausen II in der Kreisliga B5 Stuttgart kommen von Trainer Marc Bäuerle.

Mit 13 Ungeschlagenen Begegnungen ausgenommen der Auftaktniederlage ist das wirklich ein phänomenales Ergebnis. Wenn man den Finger in die Wunde legen möchte muss man aber sagen wären sogar noch 4-6 Punkte mehr drin gewesen und man könnte näher am Tabellenführer dran sein.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

An erster Stelle steht natürlich das wir weiterhin als Team auf und neben dem Platz Spaß an unserem Hobby haben und alle gesund bleiben. Doch natürlich wollen wir weiterhin oben angreifen und das Maximale herausholen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Da gibts sicher die ein oder andere erzählenswerte Geschichte ob bei den Events neben dem Platz oder sonntags. Aber diese bleiben natürlich im Kreise der Mannschaft. 🤫😉

__________________________________________________________________________________________________

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.