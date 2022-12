FuPa-Wintercheck: TV89 Zuffenhausen +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TV89 Zuffenhausen in der Kreisliga A1 Stuttgart kommen von Spielleiter Christian Bauer.

Daniel Tabar hat sich als „Notstürmer“ gut entwickelt. Leider haben wir ein sehr großes Verletzungspech in der Offensive, sodass unser Trainer sehr kreativ werden musste, wer in der Spitze spielt.

Negativ: Bei der SKG Botnang sind wir über 90 Minuten angelaufen und sind an uns selbst und den katastrophalen Platzverhältnissen gescheitert. Es hat so stark geregnet, dass auf dem neuen Kunstrasen das Laufen quasi nicht mehr möglich war, weil man nur gerutscht ist.

Positiv: Die Willensleistung des Teams, als wir beim TSV Mühlhausen in Unterzahl in der Nachspielzeit das Siegtor per Fallrückzieher erzwungen haben!

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Weniger Verletzungen (vor allem in der Offensive) und tolle Spiele auf einem fairen und guten Niveau. Und einfach mal keine Katastrophe drum herum: erst Corona - eingeschränkter Trainingsbetrieb, dann der verbrannte Rasen und zuletzt der klebende Kunstrasen…

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Eine unglaublich nervige Geschichte war die Platzsituation in der Hinrunde. Wir haben genau 3 Heimspiele auf unserem Gelände machen können, weil im Sommer der Rasen noch verbrannt war und danach der Kunstrasen durch das klebende Granulat gesperrt wurde. Für alle Teams eine große Herausforderung, die ganz ordentlich gemeistert wurde. Zum neuen Jahr sollte alles wieder in geregelten Bahnen laufen.

__________________________________________________________________________________________________

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.