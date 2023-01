FuPa-Wintercheck: TV Welle „Wir müssen uns diesen Hunger bewahren“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Stefan Haller und sascha Mummenhoff vom TV Welle unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 24. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Los geht es mit Indoor-Cycling und Tabata. An dieser Stelle ein Dank an unseren Stammverein, der dies ermöglicht. Unsere Plätze sind leider noch bis Ende Januar gesperrt. Dann aber geht es auf den Platz – wenn es das Wetter zulässt. Außerdem stehen mehrere Testspiele an – etwa gegen Scharmbeck-Pattensen, Schneverdingen II, ETSV Hamburg und die Altliga-Mannschaft von 08. Die Jungs organisieren selbständig ihre Teilnahme an Hallenturnieren. Dazu gehört auch die Hallen-Kreismeisterschaft.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nein. Das heißt eigentlich doch. Louis Hansen, Jasper Van Den Broek und Tom Lewandowski kehren nach ihren langwierigen Verletzungen zurück. Jasper kam in der Hinrunde gar nicht zum Einsatz. Die Jungs sind quasi Neuzugänge. Allerdings haben wir auch zwei gravierende Ausfälle. Jan Heiker ist beruflich nach München gezogen; Vincent Lewandowski wird aufgrund einer langwierigen Verletzung länger ausfallen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mit der bisherigen Saison absolut zufrieden. Die Mannschaft hat vermutlich das erfolgreichste Kalenderjahr der Vereinsgeschichte gespielt. Mit vier beziehungsweise fünf Punkten Vorsprung auf Nenndorf (2. Platz) und Estetal (3. Platz) sind wir aktuell Erster. Mit 53 geschossenen Toren stellen wir die beste Offensive der Liga und - auch das ist erwähnenswert – in der Fairplay-Wertung sind wir Tabellenführer.

Insgesamt absolvierte das Team im Kalenderjahr 2022 31 Pflichtspiele. Davon gewannen wir 24 Spiele; es gab drei Unentschieden und vier Niederlagen. Und auch im Pokal sind wir noch dabei.

Wir müssen uns diesen Hunger bewahren. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir glauben, dass die Rückrunde ohne Steigerung in allen Bereichen ebenso erfolgreich wird.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Am beeindruckendsten dürfte die Leistung von Jesteburg sein. Nach dem großen Umbruch galt das Team als Top-Absteiger. Niemand hätte geglaubt, dass sich die Mannschaft so schnell in der Liga zurechtfinden wird. Mit etwas Spielglück hätten es vielleicht sogar noch ein paar Punkte mehr sein können.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Zwei Spiele waren besonders beeindruckend, weil es uns gelungen ist, trotz eines deutlichen Rückstands noch zu gewinnen. Da wäre zum einen das Spiel in Nenndorf, wo wir in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer schossen. Und natürlich die Begegnung in Fleestedt. Nach 17 Minuten lagen wir verdient 0:3 hinten. Zur Halbzeit stand es 1:4 für Fleestedt und trotzdem gingen wir als Sieger vom Platz (5:4).

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das ist schwer zu sagen. Nach wie vor dürften Nenndorf und Estetal die Favoriten für den Aufstieg sein. Beide Mannschaften haben gute Kader, haben sich zum Teil noch verstärkt und waren schon in der vorigen Saison nah dran.