FuPa-Wintercheck: TV Mascherode

Der TV Mascherode befindet sich aktuell schon in der Vorbereitung und geht als Jäger Nummer 1 in die Rückrunde der Kreisliga. Fünf Punkte, bei einem Spiel weniger auf dem Konto, gilt es auf Rot-Weiß Braunschweig aufzuholen. Bereits am 22.02 geht es dafür in der Liga weiter. Wir haben mit TVM-Co-Trainer Lars Himstedt im FuPa-Wintercheck gesprochen...
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Nach dem Verlust mehrerer Leistungsträger in den vergangenen zwei Jahren und einem Trainerwechsel sind wir ohne konkrete Zielvorgaben in die Saison gestartet, um uns zunächst neu zu formieren. Vor diesem Hintergrund sind wir mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Trotz wiederkehrender Ausfälle haben wir in den meisten Partien eine solide Leistung abgeliefert. Wichtig ist nun, dass wir eine konstante Trainingsbeteiligung erreichen, um unsere Spielkultur weiter zu stabilisieren und noch konstanter aufzutreten.
Aufgrund eines angesetzten Nachholspiels starten wir bereits am 16.01. mit einem Trainingsauftakt in der Soccerhalle. Das derzeitige Wetter erschwert jedoch das Training auf dem Platz, weshalb wir uns zunächst über individuelle Laufpläne fit halten. Sobald die Bedingungen es zulassen, werden wir die Vorbereitung auf dem Rasen fortsetzen.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Die Liga zeichnet sich durch hohe Ausgeglichenheit aus; jede Mannschaft bringt ihre eigenen Stärken mit. Besonders überrascht hat uns Weddel: Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse und die Tabellenposition war der dritte Platz so nicht zu erwarten.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Negativ hervorzuheben sind das Pokalaus in Broitzem sowie das Heimspiel gegen Turner II, die wir unter anderem trotz deutlicher Führung jeweils in den Schlusssekunden verloren haben. Positiv war die Reaktion im Spiel gegen Vahdet II: Trotz eines 0:3-Rückstands und des Schocks durch die Verletzung von Marco Hinz haben wir uns zurückgekämpft und ein Unentschieden erzwungen.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Wir möchten in jedem Spiel die Bereitschaft zeigen, es gewinnen zu wollen. Welche Platzierung am Ende möglich ist, wird die Rückrunde zeigen.
Wer wird Meister und warum?
Derzeit verfügt Rot-Weiß über die besten Voraussetzungen. Dennoch ist im Fußball weiterhin alles offen.