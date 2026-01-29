FuPa-Wintercheck: TV Mascherode "Wir möchten in jedem Spiel die Bereitschaft zeigen, es gewinnen zu wollen." von NK · Gestern, 20:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Friedhelm Brauner

Der TV Mascherode befindet sich aktuell schon in der Vorbereitung und geht als Jäger Nummer 1 in die Rückrunde der Kreisliga. Fünf Punkte, bei einem Spiel weniger auf dem Konto, gilt es auf Rot-Weiß Braunschweig aufzuholen. Bereits am 22.02 geht es dafür in der Liga weiter. Wir haben mit TVM-Co-Trainer Lars Himstedt im FuPa-Wintercheck gesprochen...

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Nach dem Verlust mehrerer Leistungsträger in den vergangenen zwei Jahren und einem Trainerwechsel sind wir ohne konkrete Zielvorgaben in die Saison gestartet, um uns zunächst neu zu formieren. Vor diesem Hintergrund sind wir mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Trotz wiederkehrender Ausfälle haben wir in den meisten Partien eine solide Leistung abgeliefert. Wichtig ist nun, dass wir eine konstante Trainingsbeteiligung erreichen, um unsere Spielkultur weiter zu stabilisieren und noch konstanter aufzutreten.







Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Aufgrund eines angesetzten Nachholspiels starten wir bereits am 16.01. mit einem Trainingsauftakt in der Soccerhalle. Das derzeitige Wetter erschwert jedoch das Training auf dem Platz, weshalb wir uns zunächst über individuelle Laufpläne fit halten. Sobald die Bedingungen es zulassen, werden wir die Vorbereitung auf dem Rasen fortsetzen.