FuPa Wintercheck: TuSV Bützfleth II

Bahattin Yilmaz ist inzwischen 39 Jahre, aber noch topfit. – Foto: Sternfotografie

Was ist das für ein Comeback beim TuSV Bützfleth II? Mit neuer Mannschaft ging man an den Start und die zeigte sofort, was in ihr steckt. Der sofortige Aufstieg könnte gelingen, denn im Team sind einige Akteure, die auch schon höher gespielt haben. Besonders ein Spieler sorgt im hohen Alter von 39 Jahren für Furore. Hier sind die Antworten von Co-Trainer Rifat Can Yildiz im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es ist wieder schön, eine zweite Mannschaft in Bützfleth zu sehen. Nach einem Jahr ohne 2. Herren war es für uns und auch für den Verein ein Muss, wieder eine 2. Herren ins Rennen zu schicken. Daher sind wir ohne große Ziele in die Saison gestartet und wollten als Mannschaft zusammenwachsen. Jedoch sind wir mit der Hinrunde und dem 1. Platz sehr zufrieden und nehmen die aktuelle Lage gerne mit in die Rückrunde. Eine Verbesserung gibt es immer, und daran wird sich die Mannschaft in der Vorbereitung auf die Rückrunde gezielt vorbereiten.

Im Trainerteam wird sich soweit nichts ändern. Engin Yildiz macht weiter als Trainer. Ich werde mich ein wenig zurückziehen und mich wieder wie gewohnt zunächst nur um die 1. Herren kümmern. Im Spielerkader gibt es leichte Veränderungen. Wir haben neue Spieler dazugewonnen, von denen ich stark überzeugt bin, dass sie sofort in der Mannschaft ankommen werden.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Die Mannschaft macht eine etwas längere Pause als gedacht. Gestartet wird am 25.02. in eine kleine 3½-wöchige Vorbereitung.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Mannschaft und das Trainerteam sind neu in der Liga. Daher können wir nichts Konkretes sagen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv - Das Spiel gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II endete mit einem 3:5-Auswärtssieg. Dabei spielten die Gefühle Achterbahn. Wischhafen/Dornbusch war an dem Tag stark besetzt, mit Unterstützung aus dem Kreisligateam. Die Mannschaft hat 90 Minuten lang Mentalität und Moral gezeigt und die drei Punkte mit nach Hause genommen. Negativ: Unser Pokalaus gegen die zweiten Herren aus Bliedersdorf, was, glaube ich, bis heute immer noch niemand versteht.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es stehen noch genug Spiele an, daher können wir dazu aktuell noch nichts sagen.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!