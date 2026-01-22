FuPa Wintercheck: TuSV Bützfleth

Der TuSV Bützfleth steht in der Kreisliga auf Platz vier der Tabelle und hat noch gute Chancen, im nächsten Jahr Bezirksliga zu spielen. Dafür müssen aber gerade auf fremden Plätzen mehr Siege eingefahren werden. Gewinnt die Elf von Trainer Rifat Can Yildiz die beiden Nachholspiele, ist man voll im Geschäft. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Trotz einiger Spiele, in denen wir unnötig Punkte liegen gelassen haben, sind wir mit der Hinrunde insgesamt zufrieden. Mit dem aktuellen 4. Tabellenplatz liegen wir absolut im Soll. Verbesserungsbedarf sehen wir vor allem in der defensiven Arbeit sowie in der Konstanz über die gesamte Spielzeit. Diese Punkte werden wir in der Vorbereitung gezielt angehen, um in der Rückrunde noch stabiler und geschlossener aufzutreten.

Im Trainer- und Betreuerteam wird es in der Winterpause keine Veränderungen geben. Im Kader kommt es hingegen zu einigen Anpassungen. Ali Demirelli verlässt den Verein in der Winterpause und schließt sich dem VfL Güldenstern Stade an. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Zudem werden zwei weitere Spieler den aktiven Spielbetrieb aus beruflichen Gründen beenden. Neu im Team begrüßen wir Jaro Jungclaus aus der eigenen Jugend, Nico Slokwa von der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, sowie Maximilian Diesch vom TSV Wiepenkathen. Ein weiterer Neuzugang wird den Kader in Kürze noch ergänzen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 24. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Neben den regulären Trainingseinheiten sind insgesamt vier Testspiele geplant. Ein besonderes Highlight wird dabei das Testspiel gegen die 4. Mannschaft des Hamburger SV aus der Bezirksliga sein. Darüber hinaus sind weitere Testspiele sowie gemeinsame Team-Events vorgesehen, um die Mannschaft gezielt und bestmöglich auf die Aufgaben der Rückrunde vorzubereiten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Im Großen und Ganzen gab es bislang keine wirklichen Überraschungen. Die Leistungen und Tabellenkonstellationen sind wie erwartet.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Über den bisherigen Saisonverlauf hinweg gab es in nahezu jedem Spiel sowohl positive als auch negative Ereignisse. Daher lässt sich kein einzelnes Ereignis besonders hervorheben, da jede Partie ihre eigenen Herausforderungen und Erkenntnisse mit sich gebracht hat.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Eine klare Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu treffen, da die Rückrunde noch vollständig zu spielen ist. Entscheidend wird am Ende sein, welche Mannschaft über die nötige Kaderbreite verfügt und es schafft, konstant ihre Leistungen abzurufen. Dieses Team wird sich letztlich die Meisterschaft sichern.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!