FuPa-Wintercheck: TuS Tiste „Wenn wir das abrufen, was wir können, haben wir gute Chancen auch am Ende oben zu stehen“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Jens Lüdemann vom TuS Tiste unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 20.01.23 in die Vorbereitung, in der wir sechs Testspiele gegen sehr interessante Mannschaften haben. Ich freue mich besonders auf die Spiele gegen die 1. Mannschaft meines Heimatvereins MTSV Selsingen und meine ehemalige Mannschaft, SV Sandbostel 1. Ein besonderes Highlight wird auch unser Trainingslager in Oldenburg

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Bereits zum Ende der Hinrunde sind Nico Trzos vom MTV Wohnste und in der Winterpause Janek Narawitz vom Heeslinger SC zu uns gewechselt.

Torben Grave hat unser Trainerteam leider verlassen, aber dafür konnten wir mir Pascal Stein einen neuen Co-Trainer für uns gewinnen. Pascal hat lange für den TuS gespielt und kennt die Mannschaft sehr gut.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden, auch wenn wir einige Spiele am Ende noch spannend gemacht haben. Wir stehen zurzeit an der Spitze der 2. KK Süd und sind auch im Pokal noch dabei, viel besser konnte es für uns nicht laufen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Von Überraschung möchte ich nicht sprechen, wir wussten das in der 2.KK Süd eine sehr ausgeglichene Klasse mit einigen guten Mannschaften auf uns wartet, da waren wir schon sehr gespannt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Die beiden Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten aus Hemsbünde und Brockel waren schon echte Spitzenspiele gegen richtig gute Mannschaften. Auch das Pokalspiel gegen Westerholz 1 war sehr bemerkenswert, wir haben gegen ein klassenhöheres Team ein richtig gutes Spiel gezeigt und sind verdient ein Runde weitergekommen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?