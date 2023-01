FuPa-Wintercheck: TuS Eiche Stinstedt „Stolz darauf, dass wir mit unserer 500-Einwohnergemeinde noch eine eigene Fußballmannschaft aufstellen können.“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Till Fontes vom TuS Eiche Stinstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben nach dem letzten Pflichtspiel das Training in die Stinstedter Sporthalle verlegt, in der sich alle, die Bock haben, einmal in der Woche zum kicken treffen.

Ansonsten beginnt der Start der Vorbereitung mit individuellem Lauftraining Ende Januar. Im Februar wird dann versucht draußen zu arbeiten. Es sind mehrere Testspiele geplant, teilweise auch auf Kunstrasen. Zudem macht Kristin, die Frau unseres Trainers, mit der Mannschaft Tabata Einheiten. Derzeit versuchen wir noch Hallenzeiten auf Kunstrasen zu bekommen. Als Abschluss ist noch ein Trainingslager auf dem Stinstedter Sportplatz am ersten Märzwochenende vorgesehen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam bleibt voraussichtlich bestehen. Es könnte sein, dass es auf der Co-Trainer Position noch eine Veränderung gibt.

Wir freuen uns mit Blick auf den Kader, dass Lukas Grabow sich dazu entschieden hat, dass grün-weiße Trikot überzuziehen. Mit Lukas gewinnt der TuS einen super Spieler auf und neben dem Platz.

Zudem darf auch Jakob Wichmann endlich die Schuhe für den TuS schnüren. Jakob kommt aus der Spielgemeinschaft BöLaHe, trainiert schon seit einiger Zeit bei unserer Herrenmannschaft mit und freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung.

Im Training steht uns dazu noch Kim Goldbach zur Verfügung, den es berufsbedingt in den Norden verschlagen hat. Er spielt jedoch derzeit noch für seinen Heimatverein am Wochenende. Möglicherweise kann aber ein Zweitspielrecht erteilt werden.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mit einer hohen Erwartung in diese Spielzeit gegangen und rennen nun seit einiger Spielzeit unseren Ansprüchen hinterher. Wir hatten definitiv bessere Tage und auch schon deutlich erfolgreicher gespielt. Es hängen jedoch viele Faktoren zusammen, die Grund für die durchwachsene Saison sind. Zum einen haben wir viele Spieler, die außerhalb des Landkreises und teilweise außerhalb des Bundeslandes wohnen. Darunter litt dann auch die Trainingsbeteiligung, die auf jeden Fall besser werden muss.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht hat uns auf jeden Fall der TSV Oberndorf. Der Aufsteiger spielt eine sehenswerte Saison und hat uns im ersten Spiel direkt mit 6:0 nach Hause geschickt. Solche Spiele zu Beginn der Saison sind auch oft wegweisend.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ auf jeden Fall das angesprochene 0:6. Ein Kader mit unserer Qualität sollte in den 90 Minuten wenigstens ein Tor erzielen. An dem Tag lief allerdings nicht viel zusammen. Auch der Auftritt in Cadenberge war unnötig schlecht und einfach verschenkt. Der Grund dafür könnte die Wiesenfete am Vorabend gewesen sein…

Positiv war dagegen der 8:1 Derbysieg über Hollen II. Auch das Spiel gegen RW Cuxhaven II war lange auf Augenhöhe, ehe die individuelle Klasse der Landesligareserve dann zuschlagen konnte.

Negativstes Spiel: 2:2 Zuhause gegen den TSV Altenbruch.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

An RW Cuxhaven werden sich am Ende alle Teams die Zähne ausbeißen. Warum diese Mannschaft in unserer Liga spielt, verstehen aber vermutlich auch nicht viele.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Wie immer geht an dieser Stelle ein Gruß raus an Wilfried Tiedemann. Der ehemalige und Ehrenvorstandsvorsitzende ist auch nach seiner Amtsniederlegung noch Feuer und Flamme für den Verein. Er hilft wo er kann und wuselt oft im Hintergrund herum. Zudem kann man vereinsübergreifend so ziemlich jeden Ehrenamtler nennen. Es wird immer schwerer Menschen für solche Positionen zu gewinnen und man sollte dankbar sein, dass es „Blöde“ gibt, die diese Ämter übernehmen. Wir in Stinstedt sind stolz darauf, dass es derzeit in allen Vereinen des Dorfes so gut läuft und wir mit unserer 500 Einwohnergemeinde noch eine eigene Fußballmannschaft aufstellen können.