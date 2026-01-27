FuPa Wintercheck: TuS Eiche Bargstedt Ü40

Absteiger TuS Eiche Bargstedt hat sich in der Herren Ü40 2. Kreisklasse schnell an die raue Luft der untersten Spielklasse gewöhnt und hat alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Albers liefert sich mit dem Favoriten FC Oste/Oldendorf und dem SV Burweg einen Dreikampf um Platz eins. Hier sind die Antworten des Coaches im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Die Hinrunde lief für uns ziemlich gut. Nur die unglückliche Niederlage gegen Bützfleth war etwas unnötig, dafür hatten wir in dem ein oder anderen Spiel dieses Jahr das Glück auf unserer Seite. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden und haben gar nicht viel, das besser werden muss. Der Zusammenhalt und die Stimmung sind hervorragend.

Nein, der Kader bleibt so zusammen, es kommen ein bis zwei Spieler aus Verletzungen zurück.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir pausieren eigentlich gar nicht. Durch unsere Hallenzeit besteht für alle die Möglichkeit, weiter zu trainieren. Draußen werden wir je nach Witterung gegen Mitte oder Ende Februar wieder starten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht nicht, sondern erwartet stark war der FC Oste/Oldendorf. Die auch der klare Favorit auf die Meisterschaft sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Stimmung beim Spiel in Großenwörden war sensationell. Sowas habe ich bisher bei einem Ü 40 Spiel noch nicht erlebt. Vielen Dank nach Großenwörden für den tollen Abend.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ganz klar Oste/Oldendorf. Mit Abstand die stärkste Mannschaft und auch in der Breite des Kaders eine Mannschaft für die Kreisliga.

