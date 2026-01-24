FuPa-Wintercheck: TSV Wipshausen mit Trainer Andreas Laurer

Der TSV Wipshausen überwintert nach 15 Spielen auf Rang acht der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Andreas Laurer blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.
Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?
„Wir haben ein paar Spiele Zeit benötigt, um in der Bezirksliga anzukommen, haben es dann aber ab dem vierten Spieltag recht gut gemacht. Insgesamt war es ganz ordentlich, aber wir müssen in der Rückrunde noch etwas nachlegen. Der achte Platz sieht gut aus, ist aber punktemäßig nur knapp vor dem ersten Abstiegsplatz.“
Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders?
„Ich freue mich besonders über unsere jungen Spieler, die erst zwischen 18 und 20 Jahre alt sind, aber trotzdem schon auf einem sehr hohen Niveau spielen.“
Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum?
„Da denke ich an unser Auswärtsspiel in Groß Lafferde. Wir haben zur Halbzeit 0:1 zurückgelegen. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft dann eine super Reaktion gezeigt, kämpferisch überzeugt und am Ende verdient mit 3:1 gewonnen.“
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
„Wir starten am 21. Januar mit dem Training. Geplant sind bis zum Start der Rückrunde zwei Testspiele und ein kleines Trainingslager, um topfit in die Saison zu starten.“
Wo siehst du aktuell den größten Verbesserungsbedarf bei deiner Mannschaft?
„Wir müssen lernen, unsere Spiele über 90 Minuten durchzuziehen. Außerdem müssen wir auch nach Gegentoren konzentriert bleiben und enge Spiele für uns entscheiden.“
Wird sich im Winter personell etwas verändern? Gibt es Zu- oder Abgänge zu vermelden?
„Es gibt keine Zu- oder Abgänge.“
Zum Schluss eine kleine Prognose: Wer wird Meister? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welchem Platz landet deine Mannschaft?
„Die Meisterschaft scheint an den Lehndorfer TSV zu gehen. Trotzdem hoffe ich, dass der TSV Wendezelle möglichst lange dranbleiben kann. Der Abstiegskampf wird sehr spannend, weil ich glaube, dass vier, eventuell sogar fünf Mannschaften absteigen werden. Somit stecken ab Tabellenplatz sechs alle Mannschaften im Abstiegskampf. Für uns hoffe ich, dass wir am Ende über dem Strich landen und damit unser großes Ziel, den Klassenerhalt, schaffen werden.“