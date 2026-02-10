FuPa Wintercheck: TSV Wiepenkathen II

Für Manfred Mansfeld (links) und sein Team ging es in der Vorrunde auf und ab. – Foto: Michael Brunsch

Der TSV Wiepenkathen II spielt seit 2018 in der 1. Kreisklasse. Wenn das auch in der kommenden Saison so sein soll, muss ein großes Problem in den Griff bekommen werden: Die Defensivarbeit! Mit 40 Gegentoren liegt die Elf von Trainer Manfred Mansfeld hier auf Platz eins. Dennoch steht aktuell Platz 7 in der Tabelle. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Saisonziel war ein einstelliger Tabellenplatz, da sind wir im Soll. Aber die Anzahl der kassierten Tore ist zu hoch. Da werden wir dran arbeiten, dass wir in vielen Situationen in der Defensive konzentrierter sind.

Im Kader gibt es reichlich Bewegung. Gian Rabe und Tim Zobel haben uns verlassen. Für uns gewinnen konnten wir Luca Werner, Ben Damsi und Yusuf Ciftci (Stade). Abdinasir Bade (Schwinge) und Yousef Ali (Bützfleth). Oskar Lidzbarski kommt aus der Verletzung zurück und Mahsun Delik wurde reaktiviert. Fabian Lang wird auch wieder öfter auf dem Platz zu sehen sein.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Die Vorbereitung hat am 18.01 bekommen. Es wurde gelaufen und in der Halle trainiert. Leider sind die Plätze aufgrund des Wetters gesperrt. Geplant sind ein Mannschaftsfrühstück und ein Mannschaftsabend. Um den Zusammenhang zu festigen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Harsefeld ist die Überraschung. Letzte Saison fast abgestiegen und diese Saison Tabellenzweiter.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das Spiel gegen Ottensen. Es spiegelt die ganze Hinserie. Eine Halbzeit unterirdisch und eine Halbzeit gut bis sehr gut.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Agathenburg/Dollern wird Meister. Da gibt es keinen Zweifel.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!