FuPa Wintercheck: TSV Wiepenkathen

Steigt der TSV Wiepenkathen nach nur einem Jahr wieder in die Bezirksliga auf? Es sieht gut aus, die Mannschaft von Coach Nils Zielesniak stellt sowohl die beste Offensive, als auch die stärkste Defensive. Die Konkurrenz ist groß und liegt dem TSV dicht auf den Fersen. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind seit dem zweiten Spieltag Tabellenführer und stehen im Pokal-Halbfinale. Von den Ergebnissen her sind wir voll im Soll. Schön ist außerdem eine Reihe toller individueller Entwicklungen, bei denen sicherlich die sportliche Rückkehr nach harten Zwangspausen von Manuel Detje und Fabi Wulff herausstechen. Außerdem freut es mich extrem, dass sich Timm Berge endgültig zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat, der seinen brutal guten Erstkontakt, Übersicht-und Kurzpassqualitäten inzwischen Woche für Woche verlässlich abgeliefert bekommt. Fakt ist aber auch, dass wir noch viele Hausaufgaben vor uns haben, an einigen Tagen nicht stabil sowie dominant genug aufgetreten sind.

Maxi Diesch hat das Team verlassen, da der notwendige Aufwand, um Spielanteile zu erhalten, berufsbedingt nicht mehr machbar ist. Wir wünschen Maxi alles Gute und freuen uns, dass er weiterhin regelmäßig vom Seitenrand aus die Jungs unterstützen möchte und uns im Aufstiegskampf die Daumen drückt.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind Ende Januar gestartet. Durch den Winter ist das Training aktuell sehr variabel. Treppenläufe, Schwimmen, Spinning, Boxen, Zumba, Krafttraining und Hallenfußball sind im Fokus. Wir hoffen, dass wir zeitnah wieder den Kunstrasen nutzen können. Der Naturrasen wird sicherlich noch ein wenig länger zur Erholung brauchen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser Spiel in Stade war nach kleinerer Formdelle eine überzeugende und dominante Leistung, die das mögliche Potenzial der Mannschaft gezeigt hat. Taktische Variabilität, Zusammenhalt als Team, Einsatzbereitschaft und Gier sowie Geduld im eigenen Ballbesitz waren hervorragend. Eine super Leitung.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir würden es gerne werden. Aber: aktuell stehen uns ca. 10 Spieler verletzt bzw. krank nicht zur Verfügung. Dazu sind einige Leistungsträger beruflich gebunden, haben eine schlechte Trainingsbeteiligung. Sofern sich das kurzfristig ändert, sollten wir ein Wörtchen mitreden. Falls nicht, wird es schwer, Platz 1 ins Ziel zu bringen. Es liegt an unseren Jungs.

