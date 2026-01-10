FuPa Wintercheck: TSV Wehden II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Henrik Bürgerhoff vom TSV Wehden II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und haben uns auch als Aufsteiger mehr vorgenommen, aber natürlich wussten wir auch, dass es sehr schwer werden kann.
Die Hinrunde hat gezeigt, wenn wir einmal nicht geschlossen als Mannschaft 100% auf dem Platz bringen, dass es sehr schwer wird zu punkten.
Wir haben teilweise viel zu einfache Gegentore bekommen, Geschenke an unsere Gegner verteilt und waren auch mit dem Ball nicht immer gut genug.
Wir hatten einen richtig guten Saisonstart und haben den Schwung von zwei Meisterschaften in der 2. KK in Folge mit in die neue Saison genommen. Mit diesem Saisonstart hat wahrscheinlich niemand gerechnet.
Mit der Niederlage gegen Beverstedt/Wellen sind wir in einen Negativstrudel geraten und es fiel uns sehr schwer, da wieder rauszukommen.
Zwischenzeitlich blieben wir sieben Spiele in Folge sieglos, das kannten wir als Mannschaft so nicht und damit mussten wir uns erst einmal zurechtfinden. Positiv waren neben dem Saisonstart die Leistungen bzw. die Einsatzbereitschaft gegen die vermeintlichen Top Teams der Liga.
Gegen Spieka haben wir auswärts ein ordentliches Spiel gemacht, zuhause gegen Nordholz und Altenbruch konnten wir einen Rückstand drehen und punkten.
Negativ ist hier das Auftreten bzw. die fehlende Einsatzbereitschaft gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu nennen. Da haben wir uns zum Teil richtig schlecht gezeigt und haben hier auch keine Punkte verdient gehabt.
Wir befinden uns im Abstiegskampf und den müssen wir in der Rückrunde ganz anders annehmen, als wir es bisher getan haben. Gegen die direkten Konkurrenten müssen wir daher Punkte holen.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Es wird bei uns keine Veränderungen in der Winterpause geben, sodass wir unverändert in die Rückrunde starten werden.
Wir hoffen dass unser langzeitverletzter Keeper und Kapitän O. Patz sowie Offensivspieler L. Voß uns zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen werden, die beide jeweils nur zwei Spiele in der Hinrunde absolvieren konnten.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Wir befinden uns seit Mitte November in der Winterpause und werden ab dem 27. Januar wieder loslegen. Ab diesem Zeitpunkt soll der Grundstein für eine gute und hoffentlich erfolgreiche Rückrunde gelegt werden.
Vorab wird wieder unsere traditionelle Kohltour die Rückrunde/ Vorbereitung einläuten und für das erste Team Building sorgen.
Anfang März werden wir uns den letzten Feinschliff kurz vor dem Pflichtspielstart mit einem drei tägigen Trainingslager in Westerstede holen. Dort werden wir hervorragende Bedingungen vorfinden.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Positiv überrascht hat uns niemand.
Bisher hat sich alles so bestätigt, wie wir es vor der Saison erwartet haben.
Negativ überrascht hat uns der Rückzug des SV Bornberg.
Letzte Saison hatte der Verein noch zwei Mannschaften und hat es nun nicht hinbekommen, eine schlagkräftige und zuverlässige Mannschaft zusammen zu stellen.
Sehr schade, dass es in der neuen eingleisigen 1. KK so etwas gibt.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Das positivste Ereignis war für uns das 2:2 Unentschieden gegen den Kreisliga Absteiger Altenbruch. Wir lagen 0:2 zurück und haben gerade in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Einstellung und Moral auf dem Platz gebracht und uns das Unentschieden verdient.
Negativ war sicherlich das oben erwähnte Auftreten gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf sowie das 3:3 Unentschieden gegen den TSV Wehdel.
Wir haben auswärts 0:3 geführt, da darf man sich dann keine drei Gegentore mehr fangen und muss das Ding nach Hause bringen.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Ganz klar der SV Spieka. Sie spielen bisher eine sehr konstante Saison, sind offensiv sehr gefährlich und schwer zu bespielen. Jan Kersten macht den Unterschied aus, weshalb sie am Ende auch Meister werden und das völlig verdient.
Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!