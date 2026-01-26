FuPa Wintercheck: TSV Stotel II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Harald Becker vom TSV Stotel II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Mit Platz 11 können wir natürlich nicht zufrieden sein. Wir hatten einfach zu viele Spiele in denen wir überhaupt nicht konkurrenzfähig waren. Erstmal müssen wir die Trainingsbeteiligung wieder steigern. Vorrangig muss dann die Defensive wieder verbessert werden. Wir kassieren einfach zu viele Tore.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Trainer und Betreuerteam bleiben komplett zusammen. Wir könnten noch drei Spieler dazu verpflichten die Jung und erfolgshungrig sind. Abgänge haben wir in der Winterpause nicht.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir werden am 4.2 mit der Vorbereitung starten, bis dahin haben wir montags immer in der Halle gekickt. Highlight ist wie immer unser Budenzauber in der Stoteler Sporthalle.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Auf jeden Fall die SG Landwürden, sie haben nach mäßigem Start doch viele Spiele gewonnen und einen guten Fußball gespielt.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ war unsere 0:9 Niederlage gegen Debstedt, an dem Tag passte einfach nichts zusammen und als Trainer steht man da fassungslos an der Linie. Auch das 1:4 gegen Bokel war eines der schwächsten Spiele, die ich von meiner Mannschaft gesehen habe, absolut schlecht war das. Wir hatten einfach aber auch sehr gute Spiele, z.b. gegen Sievern wo wir uns ein 3:2 Sieg erkämpft haben oder das 2:2 gegen WDB. Diese Spiele machen dann richtig Spaß.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke das wird ein Zweikampf zwischen WDB und dem FC Hagen/Uthlede III, diese beiden Mannschaften haben das Zeug dazu eine Klasse höher zu spielen.

