FuPa Wintercheck: TSV Sievern

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Birk Virkus vom TSV Sievern unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir blicken auf eine erfolgreiche Saisonhälfte, die wir zwar tabellarisch punktgleich mit dem FC Cuxhaven an der Tabellenspitze abgeschlossen haben. Allerdings mit zwei Spielen weniger. Richtung Ende der Hinserie ist uns ein wenig die Dominanz abhanden gekommen, diese wünschen wir uns in der Rückrunde wieder mehr auf den Platz.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben mit Christian Nianga einen weiteren Flügelspieler verpflichtet, der vom Konkurrent RW Cuxhaven kommt. Christian bringt unglaublich viel Tempo mit und soll damit unsere Offensive weiter unberechenbar machen. Nach zwei Kreuzbandrissen soll er bei uns wieder komplett fit werden und mit Freude Fußball spielen.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am kommenden Dienstag (20.01.26) wieder in die Vorbereitung. Wir legen hohen Wert auf viele Testspiele und sind uns bewusst, dass wir unser intensives Spiel nur mit der notwendigen Fitness durchbringen können. Daher wollen wir fit in die Rückrunde starten.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Man muss sagen, dass uns FC Cuxhaven mit ihrer Spielweise wirklich überrascht hat und wir uns darauf besser vorbereiten müssen. Die Gegner kennen uns nun und wir sind die Gejagten.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ich denke am bemerkenswertesten ist die geschlossene Mannschaftsleistung über nahezu die gesamte Saison. Die Top 3 war unser Ziel und wir stehen sogar besser da. Bei nur zwei Niederlagen stechen diese natürlich negativ hervor, ohne die tolle Hinrunde herabzustufen.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir, weil wir mannschaftlich geschlossen auftreten und über die Saison hinweg Fußball spielen und uns nicht auf Kick and Rush verlassen. Außerdem kommen Spieler in der Rückrunde zurück, die uns in der Hinserie zu großen Teilen verletzt, krank oder berufsbedingt gefehlt haben, sodass wir die größte Tiefe im Kader haben. Es wird allerdings bis zum Ende ein Kopf an Kopf Rennen mit FC Cuxhaven und eventuell auch RW Cuxhaven geben. Ich denke der Start in die Rückrunde wird für alle Teams entscheidend.

