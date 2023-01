FuPa-Wintercheck: TSV Sechselberg +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TSV Sechselberg in der Kreisliga A2 Rems-Murr kommen von Abteilungsleiter Torsten Tänzer.

Die Leistungen, die Dominik Röder Woche für Woche im Tor abgeliefert hat, waren absolut eindrucksvoll. Und unser Sommerzugang Felix Hoffmann. Er hat speziell am Ende der Hinrunde gezeigt, was in ihm steckt. Obwohl nicht explizit erfragt und in der Hoffnung, daß es trotzdem gedruckt wird, müssen aber noch andere Personen erwähnt werden. Vorab ist unser Trainer-Dreigestirn zu nennen. Was sich das Team Bohn/ Kinzel und Krawtschuk Woche für Woche einfallen lässt, um ein abwechslungsreiches Training stattfinden zu lassen und die Mannschaft optimal auf den nächsten Gegner einzustellen, kann man gar nicht hoch genug bewerten.

Wir sind immer noch total stolz darauf, endlich ein A-Ligist zu sein. Mittlerweile sind wir in der KLA angekommen. Allerdings haben wir vereinzelt schon richtig Lehrgeld gezahlt. Wir haben mehr Punkte ''liegenlassen'', als dass wir Punkte ,,glücklich gewonnen'' haben.. Das hat natürlich Gründe. Diese sind bekannt und müssen zukünftig abgestellt werden. Was wir bisher daraus gemacht haben, war mit einer zu großen Streuung versehen. Rein punkte- bzw. tabellentechnisch ist wir mehr oder weniger im Soll. Speziell unsere Tordifferenz zeigt, daß im Team Potential für ,,mehr'' steckt. In der Rückrunde müssen wir einfach konstanter und vor allem effektiver werden.

Speziell die Negativbeispiele tun noch so weh, daß wir sie lieber ,,verdrängen''.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Wenn wir in der nächsten Saison noch immer in der KL A sind, ist das genauso hoch zu bewerten wie der Aufstieg in der letzten Saison.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Da gäbe es einiges zu berichten. Keine dieser Storys sollte hier abgedruckt sein...

