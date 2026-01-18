FuPa-Wintercheck: TSV Schwicheldt mit Trainer Benjamin Weiß

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Schwicheldt überwintert nach zwölf Spielen auf Rang 14 der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Benjamin Weiß blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?

„Wir hatten einen Umbruch und haben sechs bis neun Punkte liegen lassen, von daher ist es punktetechnisch nicht allzu positiv. Alles andere, wie zum Beispiel der mannschaftliche Zusammenhalt, lief aber hervorragend.“ Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders?

„Wir haben im Sommer bewusst auf Spieler gesetzt, die auf jeden Fall mannschaftlich in unsere Truppe passen, uns aber auch qualitativ nach vorne bringen. Da alle aus unterklassigen Teams gekommen sind, war nicht sofort zu erwarten, dass sie uns direkt auch sportlich verstärken. Das haben sie aber – darauf können sie stolz sein.“

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum?

„Nein.“ Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Wir starten am 20. Januar 2026 mit der Vorbereitung. Vom 20. bis 22. Februar fahren wir ins Trainingslager nach Sögel im Emsland.“