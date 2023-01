FuPa-Wintercheck: TSV Oberbrüden +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TSV Oberbrüden in der Kreisliga B8 Enz-Murr kommen von Abteilungsleiter Stefan Schaffroth.

TSV Oberbrüden, Kreisliga B8 Enz-Murr

Stefan Schaffroth (Abteilungsleiter)

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Mit den bisherigen Leistungen und dem damit verbundenen Tabellenplatz können wir natürlich nicht zufrieden sein. Wir haben unsere Leistung einfach zu selten auf den Platz gebracht. Dazu kam in dem einen oder anderen Spiel noch Pech und immer wieder verletzungs-, oder berufsbedingte Ausfälle hinzu. Gegen Ende der Vorrunde wurde es etwas besser und wir konnten immerhin 10 Punkte holen, was mich aufgrund des engen Feldes (von Platz 9 trennen uns nur 7 Punkte) positiv in die Rückrunde blicken lässt!

Gibt es Veränderungen im Team?

Wir konnten uns gezielt für die Rückrunde verstärken. Mit Rückehrer Dennis Mohr (FV Ingersheim), Samuel da Cruz (Gr. Alexander Backnang) sowie Fatih Kalkan (Türkspor Stuttgart) konnten wir uns viel Erfahrung ins Team holen. Dagegen stehen mit Nils Ilic (FV Wüstenrot), Adrian Loshaj (längerer Auslandsaufenthalt), Lennart Gollnick (Karriereende wegen anhaltender Kniebeschwerden) sowie Shkodran Prushi (unbekannt) 4 Abgänge fest.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Wenn man nach so einer Hinrunde von positiven Entwicklungen sprechen kann, so sind diese bei Kapitän Florian Mayer sowie Jan Erkert zu sehen. Flo hat sich als Kapitän in dieser Rolle etabliert und ist ein Vorbild an Einsatz und Leidenschaft. Jan konnte sich als A-Jugendspieler einen festen Platz in der Ersten Mannschaft erobern und war in den Spielen, trotz mit seinen zum Teil noch 17 Jahren, oftmals ein Leistungsträger.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Positiv waren natürlich die drei Siege, wobei mir die Spiele gegen den VFR Murrhardt und in Oberrot ganz besonders in Erinnerung bleiben werden, da mit diesen Siegen wohl keiner gerechnet hatte.