FuPa-Wintercheck: TSV Oberbrüden +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TSV Oberbrüden in der Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Rems-Murr kommen von Trainerin Nathalie Hofmann.

Das Spiel gegen die SK Fichtenberg war enorm wichtig für uns. Bis dato ungeschlagen hatten wir wirklich Respekt vor der Leistung. Umso überraschender dass es so ein hoher Sieg am Ende wurde ( 8:0). Auch das Spiel gegen den TSV Nellmersbach blieb in Erinnerung . Der TSV spielt den besten Fußball in der Liga und hat mit 30 Punkten aus 10 Spielen diese Dominanz mehr als bestätigt. Das war bisher das einzige Spiel bei dem wir wirklich nichts dagegen zusetzen hatten.

Das gesamte Team hat sich auf und neben dem Platz unglaublich weiter entwickelt. Richtig stolz sind wir auf unsere Neueinsteiger , die noch nie zuvor im Verein gespielt haben, und uns mit ihren Leistungen mitunter auf Platz 3 geführt haben. Marina Kohn im Tor , Katharina Winger im Sturm und Saskia Turina in der Abwehr. Aber auch Wiedereinsteigerin Kerstin Hölzer mit ihren 3 Toren macht uns sehr Freude. Was alles aber ohne die Führung unserer erfahrenen Spielerinnen gar nicht möglich wäre.

Meine Trainerkollegin , Scarlett Berenz, und ich sind mehr als zufrieden mit der bisherigen Leistung und hätten dies so nicht ganz erwartet. Mit zwei gerechtfertigten Niederlagen und einem Unentschieden nach der Hinrunde haben wir unsere selbst gesteckten Erwartungen definitiv übertroffen. Keiner konnte vorhersehen dass die Truppe aus Anfängern und erfahrenen Spielerinnen so schnell auf dem Platz kompatibel wird. Darauf sind wir besonders stolz.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Unser Fußballwunsch für 2023 ist, dass sich einzelne Trainer lieber mit sich selbst und ihrem Team beschäftigen und nicht unsere kommenden Gegner Woche für Woche mit unserem Spielstil, unserer Fairness etc. gegen uns aufhetzen.





Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

-

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

