FuPa-Wintercheck: TSV Lippoldsweiler

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des TSV Lippoldsweiler in der Kreisliga B2 Rems-Murr kommen von Kapitän Marian Schneider.

In beiden Spielen haben wir gezeigt was in steckt, wir haben gekämpft und gearbeitet, als Team zusammen auf dem Platz alles gegeben, das sind die schönsten Spiele, wenn man als Mannschaft zusammen alles gibt und füreinander Kämpft!

Es gibt einige Spieler bei uns, die es verdient hätten hier erwähnt zu werden, weil sich doch manch einer sehr zum Positiven entwickelt hat, Dennis Seez, hat es aber meiner ansicht nach am ehesten verdient erwähnt zu werden, da er nicht nur im Training regelmäßig da ist, sondern man merkt ihm den Willen an immer besser zu werden.

Das Interesse am Fussball geht wie ich finde leider immer mehr zurück, dazu kommt das viele Jugendspieler, die in die Aktiven kommen, direkt höher spielen wollen oder Geld verlangen. Der Ehrliche Fussball wie man so schon sagt, geht immer mehr verloren.

Die Aktuelle Lage in der wir uns befinden, spielgelt leider nicht das eigentliche Potenzial das in der Mannschaft steckt.

Negativ:

SF Großerlach

FC Viktoria Backnang

Es waren beides Spiele auf Augenhöhe, in denen wir uns viel vorgenommen hatten, aber leider nichts so richtig umsetzten konnten. Es hat gezeigt, das noch sehr viel Arbeit vor uns liegt und wir weiter an uns arbeiten müssen um besser zu werden.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Die Hoffnung für 2023 ist, neue Spieler fü unseren Verein zu finden, damit wir auch wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen schicken können, am wichtigsten ist mir, das meine Sportkameraden Verletzungsfrei bleiben, damit wir in der Rückrunde zusammen auf Punktejagd gehen können. Sportliche erfolge zusammen feiern können und viel Spaß eiterhin mit unserem Hobby haben können.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Es gäbe viele Stories zu erzählen, aber eine davon auszuwählen ist sehr schwer, wir haben viel zusammen erlebt, sei es die Renovierung unserer Kabinenbereiche, Trainingslager in Biberwier, Vereinsfeste, wie unsere 60- Jahre feier, 4- Tägiger Manschaftsausflug nach Hamburg oder zuletzt unser Weihnachtsmarkt, es ist immer etwas ganz besonderes.

