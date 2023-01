FuPa-Wintercheck: TSV Lamstedt „Teilweise haben wir uns in Spielen für gute Leistungen nicht belohnen können“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Luca Stelling vom TSV Lamstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Pause ist nur kurz. Derzeit arbeiten wir an unserer Qualifikation für das Hallenmasters am 27.01.23 in Cuxhaven. Des Weiteren ist eine Grünkohlwanderung im Januar geplant. Unsere Vorbereitung startet im Februar.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leander Quell (vorher SV Drochtersen/Assel) ist seit kurzem Teil des Kaders.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Grundsätzlich ja, aber besser geht immer. Teilweise haben wir uns in Spielen für gute Leistungen nicht belohnen können. Die Trainingsbeteiligung ist ausbaufähig.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Aufsteiger FC Lune.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Der 1:5 Auswärtssieg gegen SpVgg BISON. BISON ist immer schwer zu knacken.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

MTV Bokel. Bokel spielt eine super Saison und schenkt fast keine Punkte her.