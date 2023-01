FuPa-Wintercheck: TSV Hollen Nord „36 Gegentore sind für meinen Geschmack zu viel“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Sandro Vollmers vom TSV Hollen Nord unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten in die Rückrundenvorbereitung am 25.01.2023.Wirklich Pause haben wir gar nicht machen können, weil wir an drei Hallenmasterscup Quali Turnieren teilnehmen und deswegen auch einmal die Woche in der Halle trainiert haben.

Das Highlight in der Vorbereitung wird ein Trainingslager Wochenende sein, wo wir verschiedene Teambuilding -Maßnahmen absolvieren werden.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir bekommen Danny Gukalin als Verstärkung von SSC Phoenix Kisdorf dazu ,worüber wir uns sehr freuen. Danny ist vielseitig einsetzbar und passt auch menschlich voll ins Team.

Außerdem ist unser Kapitän Tobias Buck nach langer Verletzungspause wieder voll einsetzbar und wirkt daher wie ein weiterer Neuzugang. Andreas Springer wird vom aktiven Spieler ins Trainerteam rutschen und wird das Amt des Torwart Trainers bekleiden.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ich bin mit dem aktuellen 6. Tabellenplatz sehr zufrieden ich denke aber, dass wir noch Luft nach oben haben . Besser werden sollte unsere Beständigkeit , teilweise spielen wir einen super Ball dann aber auf einmal eine Woche später wird eher nur etwas rumgegurkt. 36 Gegentore sind für meinen Geschmack zu viel und daran sollten wir unbedingt arbeiten! Außerdem bin ich sehr zufrieden mit unser Offensivleistung im ersten Abschnitt der Saison , wir stellen nicht nur den Ersten und Zweiten der Torjägerliste, sondern spielen auch gut über unser Mittelfeld nach vorne. Im Schnitt schießen wir 2,5 Tore pro Spiel.Top!

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht bin ich im negativen Sinne über den TSV Sievern, der wirklich einen sehr guten Kader hat und auch einen super Ball spielt, doch leider mit zehn Punkten Rückstand nur auf Platz 3 steht. Da hätte ich mehr erwartet.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das bemerkenswerteste Spiel war das Duell gegen den MTV Bokel wo wir leider knapp mit 3:2 unterlagen. Von beiden Mannschaften war es ein super Spiel, welches bis zur letzten Minute spannend war.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

MTV Bokel, sie sind einfach am konstantesten.