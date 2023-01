FuPa-Wintercheck: TSV Heidenau „Wir haben uns zur Winterpause auf der Torwartposition verstärken können“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Tjark Oelkers vom TSV Heidenau unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Unsere Vorbereitung startete mit einem individuellen Trainingsplan mit kleineren Fitness- und Laufübungen. Mit dem gemeinsamen Training starten wir Ende Januar. Im weiteren Verlauf haben wir einige interessante Testspielgegner sowie ein Kurztrainingslager und einen Besuch im Fitnessstudio Sittensen. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Unser Kader wird sich zur Winterpause nicht groß verändern. Da wir in der Hinrunde mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatten, sind wir froh über einige Rückkehrer, die uns nach der Winterpause wieder unterstützen werden. Ansonsten haben wir uns zur Winterpause auf der Torwartposition verstärken können. Mit Damian Iwola, der uns bereits seit einiger Zeit im Tor tatkräftig unterstützt hat, ist bereits im Verlauf der Hinrunde ein klasse Typ und sicherer Rückhalt zu uns gestoßen. Außerdem wird mit Kevin Wulf, ein alter Bekannter, der aufgrund von Verletzungen einige Jahre pausieren musste, nun wieder seine Fußball- und Handschuhe anziehen. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Mit der Leistung unserer Mannschaft können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein. Dennoch ist der Mannschaft bewusst, dass wir für das Erreichen unserer Ziele noch einiges zu tun haben und wollen in der Rückrunde eine Schippe drauflegen. 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? Die bisher größte Überraschung ist für mich wohl der VFL Jesteburg. Zu Saisonbeginn bestritten wir das erste Spiel in Jesteburg und konnten dort doch relativ deutlich gewinnen. Was die Truppe jedoch im weiteren Saisonverlauf geschafft hat, ist schon beachtlich. Im Rückspiel haben sie uns dann das Leben sehr schwer gemacht und sich verdient ein Remis erkämpft. 5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? Wie es im Fußball so häufig passiert, hat man oft beides. Wir hatten in der Hinrunde unsere Höhen wie z.B. der immer gern genannte Derbysieg gegen den Nachbarn aus Holvede. Zeitgleich haben wir aber auch immer mal wieder unsere Tiefen und wir bekommen unser Potential nicht auf den Platz. Hier fällt mir vor allem das Spiel gegen die SG-Elbdeich ein, wo wir uns am Ende doch deutlich geschlagen geben mussten. 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum? Ich persönlich freue mich, dass es dort gerade sehr eng zur Sache geht und hoffe, dass sich dies bis zum Ende der Saison so fortsetzt. 7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?