FuPa Wintercheck: TSV Großenwörden Ü40

Nils von Holten ist bislang der Dauerbrenner, war in allen Spielen dabei. – Foto: Verein

Die erste Saison spielt der TSV Großenwörden in der Herren Ü40 2. Kreisklasse. In den letzten Jahren bildete der TSV eine Spielgemeinschaft im Landkreis Cuxhaven mit Basbeck-Osten. Bislang fehlt noch der erste Sieg, aber der Spaß ist vorhanden. Hier sind die Antworten von Teammanager Nico Spreckelsen im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Da es bei uns zuallererst um den Teamgedanken und den Zusammenhalt geht, sind wir mit der ersten Saisonhälfte sehr zufrieden. Es hat uns allen viel Spaß gemacht, und viele engagieren sich auf und neben dem Platz. Die nackten Zahlen sprechen mit zwei Punkten zwar eine andere Sprache, allerdings waren wir in den meisten Spielen nah dran, mehr mitzunehmen. Zudem ist bei vielen Spielern eine sportliche Entwicklung erkennbar. Man darf dabei nicht vergessen, dass einige jahrelang nicht gespielt haben oder zuvor noch nie im Mannschaftssport aktiv waren. Wenn wir diese Entwicklung fortsetzen, sind wir optimistisch, in der Rückrunde unseren ersten Sieg feiern zu können.

Der Staff bleibt zur Rückrunde unverändert. Im Laufe der Rückrunde werden einige Spieler dazukommen, sodass wir mit zwei bis drei Verstärkungen rechnen können. Leider haben wir aktuell ein paar Langzeitverletzte. Ob diese Spieler im weiteren Verlauf der Saison noch einmal ins Geschehen eingreifen können, ist derzeit fraglich.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Eine richtige Winterpause haben wir eigentlich nicht eingelegt. Es wird weiterhin einmal pro Woche die Möglichkeit angeboten, sich in der Halle zu bewegen und aktiv zu bleiben.

Für das Teambuilding haben wir ein internes Highlight geplant: Ein TSV-Ü40-Dart Turnier, bei dem wir unseren internen Dartmeister ausspielen, gefolgt von einem gemeinsamen Ausklang im Großenwördener Hof.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da wir erst seit dieser Saison dabei sind, fällt es uns schwer, genau einzuschätzen, wer sich besonders verbessert oder verschlechtert hat. Die mit Abstand stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, war jedoch der FC Oste/Oldendorf.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Am bemerkenswertesten für uns ist der große Zuspruch aus unserem Umfeld. Unsere Heimspiele wurden so bisher zu richtigen Events. Selbst bei Auswärtsspielen dürfen wir uns über sehr viel Unterstützung freuen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es wird wahrscheinlich kein Weg am FC Oste/Oldendorf vorbeiführen. Sie haben eben die größten fußballerischen Fähigkeiten in Ihren Reihen.

ja am Ende, wenn es vielleicht soweit ist 😎😉

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!