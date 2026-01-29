FuPa Wintercheck: TSV Großenwörden Ü30

Der TSV Großenwörden schoss erst 4 Tore. Hier sind die Torschützinnen: Jessica Heinsohn (2), Jessika Asche-Höft (1) und Katrin Dreyer (1). – Foto: Verein

Die Ü30-Frauen des TSV Großenwörden haben viel Spaß, wenn man Obfrau Christina Hirschhoff glauben darf. Sportlich läuft es zwar eher durchwachsen, zu selten schießt man Tore, doch frei nach diesem Motto, "wer rastet, der rostet", geht`s immer weiter. Das Team befindet sich verstärkt auf Trainersuche. Hier sind die Antworten der Obfrau im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Ziel war, ist und wird es wohl immer sein, Spiele zu gewinnen, personell ausreichend antreten zu können und mit gesunden Knochen nach Hause zu kommen. Das haben wir ganz gut hinbekommen.

Unser Kader bleibt unverändert. Zum Saisonanfang haben wir ein/zwei erfahrene Spielerinnen überzeugen können, doch noch mal wieder für uns anzutreten. Das steht uns gut zu Gesicht und hilft auf und neben dem Platz. Unser nicht vorhandenes Trainerteam bleibt auch unverändert. Wir würden uns freuen, wenn wir da noch Zuwachs bekämen, zum Beispiel aus unserer Ü40 Herren-Abteilung, mit denen wir zusammen trainieren, wollen aber keinen Druck aufbauen…..

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wer rastet der rostet - wir haben lediglich über die Feiertage pausiert und halten uns in der Halle warm, bis wir wieder unseren Rasen kaputttreten können. Highlights sind da sicher die Grätscheinlagen von JH und unsere feuchtfröhliche Weihnachtsfeier mit Ende im Großenwördener Hof. Legendär!

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir mögen die Derby-Spiele gegen Mulsum/Kutenholz und Oste/Oldendorf.

Wobei Oste/Oldendorf bei uns überraschend verloren hat.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Der Sieg gegen Oste/Oldendorf hat uns alle schon überrascht. Und es freut uns, dass wir bisher kein Spiel verlegen mussten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das ist schwer zu beantworten. Wir werden neu eingeteilt und dann ist alles möglich. Wenn wir weiterhin so zusammenarbeiten, können wir von der Tabellenspitze grüßen aber auch dem TVV Neu Wulmstorf und Ottensen/Elstorf ist alles zuzutrauen.

