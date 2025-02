FuPa Wintercheck: TSV Großenwörden II

Der TSV Großenwörden hatte im Sommer die dritte Mannschaft abgemeldet, nachdem auch die Zweite in die 4. Kreisklasse abgestiegen war. Aus zwei mach eine, das war das Motto, mit dem man sich in der untersten Klasse etablieren wollte. Bislang läuft es überhaupt noch nicht. In 10 Spielen gab es 10 Niederlagen. Während man defensiv nicht die schwächste Mannschaft ist, bleibt offensiv bei bislang sieben erzielten Treffern viel Luft nach oben. Hier sind die Antworten von Spielertrainer Lars von der Lieth im FuPa Wintercheck.