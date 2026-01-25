FuPa Wintercheck: TSV Großenwörden

Auch im zweiten Jahr nach dem Kreisligaabstieg steht der TSV Großenwörden wieder tief im Tabellenkeller der 1. Kreisklasse. Gerade bei Heimspielen hat der TSV so seine Probleme, hat hier erst einmal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Raschke hat allerdings noch zwei Nachholspiele, kann also noch Boden gutmachen. Hier sind die Antworten von Spieler Oliver König in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir sind zunächst mit einigen Unentschieden in die Saison gestartet und hatten dann einige schlechte Spiele im Herbst. Kurz vor der Winterpause konnten wir dann wichtige Siege einfahren. Leider sind die beiden letzten Spiele witterungsbedingt ausgefallen. Daher ist die Tabelle noch leicht verzerrt.

Im Trainerteam ändert sich nichts. Auch der Kader bleibt unverändert.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten Anfang Februar in die Vorbereitung. Neben den üblichen Trainingseinheiten und einer Spinning-Einheit in Hemmoor, stehen vier Testspiele an.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Harsefeld hat eine starke Hinrunde gespielt. Nach der letzten Saison war Apensen nicht am Ende der Tabelle zu erwarten.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv ist die konstante Trainingsbeteiligung und die Steigerung der Leistung zum Jahresende. In der Defensive müssen wir uns weiter verbessern. Zu erwähnen ist noch das Abschneiden im Kreispokal, in dem wir knapp im Viertelfinale ausgeschrieben sind.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Agathenburg/Dollern zeigt eine sehr konstante Leistung und wird am Ende der Saison Meister.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!