FuPa-Wintercheck: TSV Germania Lamme II "Abstiegskampf nach dem Derby angenommen"

– Foto: Jens Grothe

Germania Lamme II steckt nach 13 Spielen mit zwölf Punkten tief im Abstiegskampf der Kreisliga Braunschweig. Vor allem auswärts, wo man nach sieben Spielen keinen Zähler holen konnte, hapert es. Wir haben mit Coach Samet Bleschke über die bisherige Saison im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Mit dem Tabellenplatz sind wir natürlich nicht zufrieden. Dass wir nach dem großen Umbruch samt neuem Trainerteam auch Lehrgeld zahlen werden, gehört dazu. Insgesamt waren unsere Leistungen deutlich besser als es die Tabelle widerspiegelt. Das zeigen auch die vielen knappen Niederlagen. Gerade gegen die Topteams der Liga hätten wir den ein oder anderen Punkt verdient gehabt. Dagegen haben wir die meisten direkten Duelle im unteren Drittel der Tabelle verloren, was in der Rückrunde anders laufen muss.







Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Wir starten Ende Januar in die Vorbereitung. Neben der Weihnachtsfeier haben wir uns auf freiwilliger Basis seit Hinrundenende jeden Dienstag in der Aloha zum Kicken getroffen.



