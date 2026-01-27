FuPa-Wintercheck: TSV Germania Lamme II

Germania Lamme II steckt nach 13 Spielen mit zwölf Punkten tief im Abstiegskampf der Kreisliga Braunschweig. Vor allem auswärts, wo man nach sieben Spielen keinen Zähler holen konnte, hapert es. Wir haben mit Coach Samet Bleschke über die bisherige Saison im FuPa-Wintercheck gesprochen..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Mit dem Tabellenplatz sind wir natürlich nicht zufrieden. Dass wir nach dem großen Umbruch samt neuem Trainerteam auch Lehrgeld zahlen werden, gehört dazu. Insgesamt waren unsere Leistungen deutlich besser als es die Tabelle widerspiegelt. Das zeigen auch die vielen knappen Niederlagen. Gerade gegen die Topteams der Liga hätten wir den ein oder anderen Punkt verdient gehabt. Dagegen haben wir die meisten direkten Duelle im unteren Drittel der Tabelle verloren, was in der Rückrunde anders laufen muss.
Wir starten Ende Januar in die Vorbereitung. Neben der Weihnachtsfeier haben wir uns auf freiwilliger Basis seit Hinrundenende jeden Dienstag in der Aloha zum Kicken getroffen.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht?
Tabellarisch und positiv sind hier definitiv Weddel und Stöckheim zu nennen.
Beide Teams agieren mit einem klaren Plan und sind schwer zu bespielen.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Negativ waren vor allem zwei Spiele, das 6:1 in Stöckheim und das 4:1 im Derby gegen Lehndorf. Positiv war natürlich die Reaktion auf das Derby als wir Kralenriede 7:0 besiegen konnten. Kralenriede hat ein paar Tage vorher noch RW aus dem Pokal geworfen und war mit Sicherheit nicht bei 100%, was uns in die Karten spielte.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Wir haben den Abstiegskampf spätestens nach dem Derby angenommen, das war ein Prozess. Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen.
Wer wird Meister und warum?
Auch wenn RW noch 1. ist, tippe ich am Ende auf Mascherode.