FuPa Wintercheck: TSV Eintracht Immenbeck

Die Stimmung bei der Eintracht ist weitgehend gut. – Foto: Rolf Schmietow

Der neu formierte TSV Eintracht Immenbeck steht nach dem deutlichen Abstieg aus der Bezirksliga in der Kreisliga im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Weitgehend ist das Trainerteam mit den Leistungen zufrieden, hier sind die Antworten von Coach Dirk Ahlfeld im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Mit der aktuellen Platzierung und vielen unserer Leistungen in der Hinrunde können wir insgesamt zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich stabil präsentiert und sich das erarbeitet. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt aber: Gegen die Top-5-Teams hätten wir uns gewünscht, die Spiele enger zu gestalten und hier auch mal etwas Zählbares mitzunehmen und auch die Höhe der Ergebnisse war sehr unbefriedigend. Da liegt noch Entwicklungspotenzial, und genau da wollen wir ansetzen.

Nein. Weder im Kader noch im Trainerteam wird es im Winter Veränderungen geben. Wir vertrauen der Truppe und arbeiten geschlossen weiter.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Geplant war der Trainingsstart am 20. Januar. Seitdem konnten wir wetter- und platzbedingt leider erst drei Einheiten draußen absolvieren. Deshalb weichen wir viel in die Halle aus: Hallenzeiten, Boxtraining, interne Hallenturniere und Einheiten mit unserer Physiotherapeutin Sabine im Gym gehören aktuell zum Programm. Für alle Mannschaften und Trainer ist das eine herausfordernde Situation, aber wir versuchen, das Beste draus zu machen. Highlights sind ein internes Fußballtennis- und Brennballturnier inklusive Mannschaftsabend mit Pub-Quiz — Teamgeist kommt also definitiv nicht zu kurz.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wiepenkathen und Mulsum oben zu sehen, überrascht nicht — dafür musste man kein Prophet sein. Die Konstanz vom VfL Güldenstern Stade beeindruckt uns dagegen schon. Ein Stück weit überrascht uns auch die aktuelle Platzierung des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Sehr positiv war für uns der Einzug ins Pokalhalbfinale — darauf freuen wir uns riesig. Die Kehrseite ist leider die Diagnose Knorpelschaden bei unserem Vizekapitän und absoluten Teamplayer Hauke von Husen. Das ist sportlich wie menschlich ein herber Verlust und vor allem für ihn persönlich extrem bitter.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir sehen Wiepenkathen vorne. Sie haben ihren Bezirksliga-Kader weitgehend zusammengehalten und einen starken Trainer an der Seitenlinie. Stade, Mulsum und auch Bützfleth werden alles reinwerfen müssen — da muss in den restlichen Spielen schon sehr viel passen, um den TSV noch abzufangen.

