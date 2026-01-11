FuPa Wintercheck: TSV Brunsbrock Frauen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Lennart Gerken vom TSV Brunsbrock unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte sehr zufrieden, nach der Hinrunde standen wir auf dem 3. Platz, zur Winterpause auf dem 4. Tabellenplatz – das Ganze als Aufsteiger.

Wir wissen, dass in der Mannschaft noch einiges an Potential steckt und sind optimistisch, dass der gezeigte Trend weitergeht.

Oftmals macht sich unsere Mannschaft noch kleiner als sie ist, wir wollen selbstbewusster werden. Gerade gegen spielerisch starke und dominante Mannschaften tun wir uns noch schwer, da wollen wir ran und selbst mehr Aktionen bekommen – hängt für mich aber vieles mit dem Selbstbewusstsein zusammen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Beim Trainerteam bleibt alles beim Alten, hier nehmen wir keine Veränderungen vor.

Abgänge zum Winter haben wir nicht zu vermelden. Carolin Röttjer hat uns in der Sommervorbereitung verlassen, da ihr der Aufwand zu groß geworden ist, Mirja Röhrs verließ uns in der Hinrunde aufgrund ihres Studiums.

Wir haben gleich drei Top-Neuzugänge zu vermelden. Hanna Müller ist eine extrem laufstarke Außenspielerin die sehr viel Dynamik mitbringt, sie kommt vom TSV Achim. Ebenfalls vom TSV Achim kommt Gina Bergerhausen, sie ist eine super spielstarke Mittelfeldspielerin, die uns sehr gut tun wird. Vom SV Holtebüttel kommt Mieke Schaefer, eine super Innenverteidigerin, die vorallem über ihre Zweikampfstärke kommt.

Wir freuen uns sehr, dass wir nun noch mehr Qualität und Quantität im Kader haben.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten ab 20.01.2026 in die Vorbereitung auf die Rückrunde – geplant sind 6 Testspiele, ein 3-tägiges Trainingslager und 2-3 Trainingseinheiten pro Woche.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht bin ich nicht wirklich, mir war klar, dass Anderlingen und Beckedorf super gute Mannschaften sind und wissen wie sie dem Gegner ihren Stempel aufdrücken.

Negativ überrascht bin ich von Wingst und Fischerhude – ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eine Mannschaft gibt, die zum Jahreswechsel noch keinen Punkt hat – ich denke allerdings, dass Wingst noch lange nicht abgestiegen ist und noch Punkte holen wird.

Bei Fischerhude war ich mir vor der Saison sicher, dass sie lange um den Meistertitel mitkämpfen würden – dem scheint nicht so zu sein, aber auch Fischerhude wird in der Rückrunde sicherlich keine schlechte Rolle spielen.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv war generell die sehr gute Hinrunde, damit haben viele nicht gerechnet. Wir sind aber auch noch nicht da, wo wir sein könnten – in der Mannschaft steckt viel Potential!

Negativ waren die Klatschen gegen Anderlingen und Beckedorf, die taten schon echt weh. Gegen Beckedorf hatten wir wirklich nicht viel vom Spiel und wurden echt runtergemacht, gegen Anderlingen haben wir lange sehr gut mitgehalten und schlussendlich durch schläfrige 15 Minuten deutlich mit 5:2 verloren. In der Rückrunde wollen wir das besser machen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich glaube es wird lange ein enges Rennen zwischen Anderlingen und Beckedorf, schlussendlich tippe ich auf Beckedorf – die wirken sehr sehr entschlossen und haben richtig Qualität im Kader.

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!