FuPa-Wintercheck: TSV Bassen "Die Kadertiefe war vor der Saison so geplant, dass wir trotz der Abgänge personell entspannt ohne Druck nochmal nachzulegen weiter arbeiten können"

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Kai Wessel vom TSV Bassen unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Am 8. Januar beginnen wir mit der Wintervorbereitung. Vorher haben die Jungs bereits individuell körperlich nach Vorgaben vorgearbeitet, damit wir sofort in die Vollen gehen können.

Vielleicht wird an dem ein oder anderen Hallenturnier teilgenommen, aber der Fokus liegt ganz klar im taktischen und spielerischen Bereich!

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam bleibt unverändert. Im Kader hingegen gibt es einige Veränderungen. Einige Spieler werden das Team verlassen. Die meisten, weil das Verhältnis zwischen Aufwand und Spielzeit nicht mehr gepasst hat. Aber man muss betonen, dass es alle super Typen sind, von denen sich niemand was zu Schulden hat kommen lassen.

Bereits vor dem Jahreswechsel hatte uns Johannes Niehaus aus der Borgfelder Talentschmiede die Zusage gegeben, der im Training bereits persönlich und spielerisch einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen hat! Die Kadertiefe war vor der Saison so geplant, dass wir trotz der Abgänge personell entspannt ohne Druck nochmal nachzulegen weiter arbeiten können.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Gerade die letzen Spiele konnten wir unser Potenzial abrufen, was man dann auch an den Ergebnissen gesehen hat. Wenn man in dieser Form Konstanz erreicht, geht es viel besser in der Bezirksliga dann auch nicht...bis auf vorne mehr machen und hinten weniger bekommen! ;-)

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Entwicklung vom SV Ippensen kann man hier lobend anerkennen. Außerdem spielen alle Aufsteiger eine gute Rolle und haben sich anscheinend schnell in der Liga akklimatisiert.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Spiel in Pennigbüttel war schon hart, wobei man niemanden aus der Mannschaft mit den Begleitumständen einen Vorwurf machen darf. Das positivste Spiel war wohl der noch zu niedrig ausgefallene, deutliche Derbysieg gegen den Gemeindenachbarn.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?