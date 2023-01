FuPa-Wintercheck: TSV Auetal „Wir wollen in der Rückrunde auf jeden Fall bessere Ergebnisse einfahren“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Chris Bothe vom TSV Auetal unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir machen nicht wirklich eine lange Pause. Wir hatten nach dem letzten Spiel der Hinrunde immer 1x die Woche Training in der Halle. Und wir starten sehr früh in die Wintervorbereitung (wir sind am 10.01.23 angefangen). Wir haben einige Highlights dabei wie die Spiele gegen FC Türkiye (Oberliga Hamburg) oder den TSV Elstorf (Landesliga Niedersachsen) außerdem haben wir zweimal ein Fitnessstudio gemietet mit Personaltrainer, die uns richtig fordern werden.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben bis jetzt einen Neuzugang zu vermelden, das ist Norman Scheler er kommt aus der A-Jugend vom ESV Einigkeit und wird uns in der Defensive verstärken. Weitere Neuzugänge könnten aber noch folgen... (auf der TW Position suchen wir noch Verstärkung).

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit der Leistung in der Hinrunde sind wir natürlich nicht zufrieden! Das haben wir uns auch anders vorgestellt aber die vielen Verletzungen in der Hinrunde haben uns schon zurückgeworfen. Wir wollen in der Rückrunde auf jeden Fall bessere Ergebnisse einfahren.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Am meisten überrascht hat mich der TuS Nenndorf. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie nach der Hinrunde so weit oben stehen werden. Aber das ist ein Zeichen dafür das dort gut gearbeitet wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das positivste Spiel war gegen Holvede wo wir zur Halbzeit 1:2 hinten lagen und das Spiel mit einer richtig guten zweiten Halbzeit noch mit 5:2 für uns entscheiden konnten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke das der TV Welle Meister werden wird. Welle hat mich am meisten überzeugt denn sie waren spielerisch sehr stark und haben einen guten Kader + Trainer.