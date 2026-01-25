FuPa Wintercheck: TSV Altenwalde II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Mathias Kausch vom TSV Altenwalde II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind mit der ersten Saisonhälfte zufrieden, aber es wäre noch mehr drin gewesen. Wir haben bei einigen Spielen zu viel liegen lassen und hätten punktetechnisch mehr rausholen können.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Keine Veränderungen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Momentan befinden wir uns noch in der Hallensaison aber im Februar geht es an die Vorbereitung für die Rückserie.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Der SV Spieka, der eine saubere Hinserie gespielt hat. Das war aus unserer Sich nicht abzusehen. Aber sie stehen verdient an der Tabellenspitze. Der SV Bornberg hat sich überraschend aus der Liga abgemeldet. Haben sie doch in der vergangenen Saison gut gespielt. Dies war auch nicht abzusehen.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser Highlight der Saison war bislang, dass wir den TSV Lamstedt und Kreisligisten mit 4:2 aus dem Pokal geworfen haben. Eine Glanzleistung meiner Mannschaft.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

So wie es aussieht wird der SV Spieka den Titel holen, wenn sie an ihre Leistungen der Hinserie anknüpfen können.

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!