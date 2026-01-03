FuPa-Wintercheck: SVG Göttingen

Die SVG Göttingen steht zur Winterpause auf dem siebten Platz der Landesliga und damit in der oberen Tabellenhälfte. Defensiv kassierte man nur 16 Gegentreffer und stellt die viertbeste Abwehrreihe der Liga, doch in der Offensive hätten es ein paar Treffer mehr sein können. Wir haben mit Coach, Nils Reutter, zum FuPa-Wintercheck gesprochen..
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?
Unterm Strich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Wenn man berücksichtigt, welche Unruhen es im Verein gab und welche Hürden uns immer wieder in den Weg gelegt wurden, ist das, was die Jungs in der Hinrunde geleistet haben, alles andere als selbstverständlich.
Intern wie extern hat am Anfang kaum jemand einen Cent auf uns gesetzt. Genau daraus ist eine enorme Geschlossenheit entstanden. Unsere lange ungeschlagene Serie war kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mentalität, Zusammenhalt und harter Arbeit.
Natürlich wissen wir auch, dass noch Luft nach oben ist. Wir müssen in gewissen Phasen konstanter werden und Spiele noch reifer zu Ende spielen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?
Die Pause fällt bewusst nicht zu lang aus. Die Jungs haben kurz abschaltet, aber wir wollen den Rhythmus nicht verlieren.
In der Vorbereitung legen wir den Fokus auf Intensität, Fitness und die Feinabstimmung unserer Abläufe – vor allem gegen den Ball und im Umschaltspiel.
Ein besonderes Highlight der Vorbereitung ist das Blitzturnier mit dem SC Hainberg und Eiche Horn. Solche Vergleiche auf gutem Niveau sind extrem wertvoll und zeigen uns früh, wo wir stehen.
Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.
Es gab einige Mannschaften, die uns positiv überrascht haben, weil sie mutig und klar ihren Fußball gespielt haben – unabhängig vom Tabellenplatz.
Gleichzeitig hatten wir auch Spiele, in denen wir gemerkt haben, dass man uns unterschätzt hat. Diese Haltung hat uns zusätzlich motiviert.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Ganz klar unsere lange ungeschlagene Serie.
Nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern wegen der Art und Weise, wie die Mannschaft mit Druck, Rückschlägen und äußeren Einflüssen umgegangen ist. Das war außergewöhnlich und spricht für den starken Charakter dieser Truppe.
Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?
Unser Weg bleibt derselbe: Demut, harte Arbeit und voller Fokus auf jedes einzelne Spiel.
Wir denken nicht zu weit voraus, sondern arbeiten Woche für Woche an uns. Wenn wir unsere Prinzipien weiter so konsequent auf den Platz bringen, können wir auch in der Rückrunde sehr unangenehm für jeden Gegner sein.
Wer wird Meister und warum?
Meister wird am Ende der SSV Vorsfelde.
Sie verfügen über eine sehr hohe Qualität im Kader, haben Erfahrung im Aufstiegsrennen und werden vor allem in der Rückrunde die nötige Konstanz und Abgeklärtheit mitbringen. Genau diese Mischung entscheidet am Ende über die Meisterschaft.