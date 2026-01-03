FuPa-Wintercheck: SVG Göttingen

– Foto: Angelo Wiesner

Die SVG Göttingen steht zur Winterpause auf dem siebten Platz der Landesliga und damit in der oberen Tabellenhälfte. Defensiv kassierte man nur 16 Gegentreffer und stellt die viertbeste Abwehrreihe der Liga, doch in der Offensive hätten es ein paar Treffer mehr sein können. Wir haben mit Coach, Nils Reutter, zum FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Unterm Strich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Wenn man berücksichtigt, welche Unruhen es im Verein gab und welche Hürden uns immer wieder in den Weg gelegt wurden, ist das, was die Jungs in der Hinrunde geleistet haben, alles andere als selbstverständlich.

Intern wie extern hat am Anfang kaum jemand einen Cent auf uns gesetzt. Genau daraus ist eine enorme Geschlossenheit entstanden. Unsere lange ungeschlagene Serie war kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mentalität, Zusammenhalt und harter Arbeit.

Natürlich wissen wir auch, dass noch Luft nach oben ist. Wir müssen in gewissen Phasen konstanter werden und Spiele noch reifer zu Ende spielen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights? Die Pause fällt bewusst nicht zu lang aus. Die Jungs haben kurz abschaltet, aber wir wollen den Rhythmus nicht verlieren.

In der Vorbereitung legen wir den Fokus auf Intensität, Fitness und die Feinabstimmung unserer Abläufe – vor allem gegen den Ball und im Umschaltspiel.

Ein besonderes Highlight der Vorbereitung ist das Blitzturnier mit dem SC Hainberg und Eiche Horn. Solche Vergleiche auf gutem Niveau sind extrem wertvoll und zeigen uns früh, wo wir stehen.



