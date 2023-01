FuPa-Wintercheck: SV Unterweissach II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des SV Unterweissach II in der Kreisliga B3 Rems-Murr kommen von Spielleiter Nico Pascal Singer.

Das zweite Saisonspiel gegen Schorndorf zu Hause bleibt natürlich besonders gut in Erinnerung, dank des Last-Minute-Treffer zum 3:2 Sieg. Am unschönsten war die unverzeihliche und unerklärbare Heimniederlage gegen Schornbach.

Trotz intensiver Sommervorbereitung hatten wir zunächst einen holprigen Start und konnten erst mit der Zeit das gewünschte Spielsystem von Coach Paul Bauer erfolgreich umsetzen. Mit Rückzug der Dritten Mannschaft entstand so ein sehr großer und vor allem deutlich jüngerer Kader. Speziell die vielen jungen Spieler in der Mannschaft mussten zuerst ihre Position im Team finden. Ab der zweiten Hälfte der Hinrunde bekamen wir dann endlich die Pferdestärke auf den Platz und konnten die verdienten Punkte einfahren.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Einen spannende und verletzungsfreie Rückrunde mit vielen siegreichen Spielen für den SV Unterweissach II.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

-

__________________________________________________________________________________________________

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.