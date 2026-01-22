FuPa-Wintercheck: SV Teutonia Groß Lafferde mit Kapitän Tim Paul

Der SV Teutonia Groß Lafferde überwintert nach 14 Spielen auf Rang 15 der Bezirksliga Braunschweig 2. Kapitän Tim Paul blickt im FuPa-Winercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Man hat aber gemerkt, dass wir immer wieder einfache Fehler machen und gerade zum Ende der Partien leichte Gegentore bekommen. Dann kannst du auch nicht im Mittelfeld der Tabelle stehen. Deswegen ist der Saisonverlauf bisher ernüchternd. Sehr frustrierend, aber die Hälfte ist rum. Mal schauen, wie die zweite Hälfte wird.“

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus? „Die erwartend schwierige Saison hat sich genau so bestätigt, wie ich das befürchtet habe. Wir stehen aktuell auf dem letzten beziehungsweise vorletzten Platz, weil Türkgücü zurückgezogen hat. Da wollten wir natürlich nicht stehen. Wir sind auch schon relativ abgeschlagen vom Mittelfeld der Tabelle, was letztendlich gar nicht hätte sein müssen, weil wir genug Spiele hatten, in denen wir durchaus hätten punkten können.

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum? „Von den zwei Siegen, die wir hatten – den einen mal ausgeklammert, weil er nicht zählt – ist natürlich das Spiel in Rautheim in Erinnerung geblieben. Da haben wir 4:3 auf Kunstrasen gewonnen, was wir vorher auf jeden Fall nicht gedacht hätten. Gerade weil wir gegen Mannschaften, die auf Kunstrasen spielen, eigentlich immer im Nachteil sind, da sie ihren Platz natürlich kennen.

Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders? „Ich würde Jan Oelkers hervorheben. Er hat sich im Laufe der Hinrunde sehr gut gemausert. Er ist noch ein sehr junger Spieler, hat aber viele gute Spiele gemacht. Von daher würde ich das auf jeden Fall als eine sehr gute Entwicklung sehen.“

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Die Pause ist relativ. Wir hatten im Dezember zwei bis drei Wochen Pause, bevor dann die kurze Hallenzeit begonnen hat. Aktuell sind wir quasi in der Vorvorbereitung. Wir haben einen Laufplan für den Januar, um dann im Februar in die Vorbereitung zu starten.

Die fällt bei uns wetter- und platzbedingt immer sehr schwierig aus, so wie bei allen anderen Peiner Mannschaften, außer vielleicht Vechelde. Wir wissen oft nicht, ob wir auf den Rasen können oder nicht. Dementsprechend haben wir eine Mischung aus Laufeinheiten, Einheiten im Soccerpark, ein paar Testspielen auf Kunstrasen und auch der einen oder anderen Fitnesseinheit, um uns entsprechend auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir starten dann direkt in Hondelage auf Kunstrasen.“

Wo siehst du aktuell den größten Verbesserungsbedarf bei deiner Mannschaft?

„Der Verbesserungsbedarf ist relativ schwierig zu benennen, weil wir natürlich viele Baustellen haben. Wenn du Letzter bist, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Thema Fitness ist sicherlich ein Punkt, das ist aber auch schwierig, weil wir einen kleinen Kader haben. Die Spieler, die viel spielen, brauchen unter der Woche auch mal Zeit zur Regeneration, um Verletzungen vorzubeugen.

Ansonsten machen wir viele einfache Fehler, was auch der Erfahrung einzelner Spieler geschuldet ist. Diese Fehler bringen uns immer wieder in Bredouille und sorgen für Gegentore. Und vor dem Tor sind wir einfach zu harmlos, das muss man klar sagen. Wir haben sehr wenig Tore geschossen. Wenn du Punkte holen willst, musst du auch Tore schießen.“

Wird sich im Winter personell etwas verändern? Gibt es Zu- oder Abgänge zu vermelden?

„Personell hat sich nicht viel verändert. Wir haben einen Neuzugang, den ich namentlich noch nicht nennen möchte, weil er das selbst noch nicht will. Außerdem geht Samuel Winterfeld aus unserer Mannschaft jetzt in die Zweite zurück, weil er zeitlich leider nicht mehr schafft.“

Zum Schluss eine kleine Prognose: Wer wird Meister? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welchem Platz landet deine Mannschaft?

„Die Prognose ist relativ einfach: Lehndorf wird das Ding machen. Sie sind sehr solide durch die Hinrunde spaziert, und jetzt kommt mit Marius Homann noch ein Spieler zurück, der seinen Kreuzbandriss auskuriert hat.

Bis zum Schluss kämpfen werden sicherlich die Mannschaften, die unten drinstehen. Vechelde würde ich dabei ausklammern, sie haben sich im Winter sehr gut verstärkt und werden in der Rückrunde eine andere Rolle spielen. Ich schätze, dass Rautheim, Wenden und Schwicheldt weiter mit uns unten stehen werden.

Wir hoffen, noch ein bisschen klettern zu können und den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Den Abstieg zu verhindern wäre mit unserer bisherigen Punktausbeute zwar utopisch, wir werden es aber trotzdem probieren. Ansonsten wollen wir die Rückrunde genießen, dass wir noch einmal Bezirksliga spielen, und die bestmögliche Punktausbeute holen. Das ist unser bescheidenes Ziel.“