FuPa Wintercheck: SV Spieka

Mit der ersten Saisonhälfte sind wir sehr zufrieden. Wir sind zwar mit einer Niederlage gestartet, haben danach aber eine Siegesserie gestartet und habe dann auch hochverdiente und auch deutliche Siege eingefahren. Spielerisch haben sich die Jungs weiterentwickelt und haben zur Vorsaison noch weniger Probleme mit tieferstehenden Mannschaften. Hervorheben kann ich einfach nur die gesamte Mannschafft, die sehr gute Spiele gezeigt hat , bis auf eine Ausnahme. Dass wir die Mannschaft mit der stärksten Defensive und den stärksten Sturm stellen, ist für uns auch eine Bestätigung der guten Arbeit.