– Foto: SV Spieka
FuPa Wintercheck: SV Spieka
"Eine ganz so schlechte Ausgangssituation haben wir momentan nicht"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Jan-Niklas Kersten vom SV Spieka unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Mit der ersten Saisonhälfte sind wir sehr zufrieden. Wir sind zwar mit einer Niederlage gestartet, haben danach aber eine Siegesserie gestartet und habe dann auch hochverdiente und auch deutliche Siege eingefahren. Spielerisch haben sich die Jungs weiterentwickelt und haben zur Vorsaison noch weniger Probleme mit tieferstehenden Mannschaften. Hervorheben kann ich einfach nur die gesamte Mannschafft, die sehr gute Spiele gezeigt hat , bis auf eine Ausnahme. Dass wir die Mannschaft mit der stärksten Defensive und den stärksten Sturm stellen, ist für uns auch eine Bestätigung der guten Arbeit.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Unser Kader wird in der Winterpause komplett zusammenbleiben. Wir werden aber noch einen Neuzugang auf der Stürmerposition haben. Der Wechsel wird aber erst die nächsten Tage veröffentlicht wenn beide Vereine alles geklärt haben.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Wir fangen am 3.2.2026 wieder mit der Vorbereitung an. Die letzten Wochen haben wir uns aber jeden Donnerstag zum lockeren Hallentraining getroffen.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Wehden 2 und Beverstedt gehören bei mir und meinem Co-Trainer Michael Spannenkrebs zu den Überraschungen. Sie waren spielerisch sehr gut und gehören in unseren Augen in die obere Tabellenhälfte.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Bis auf das Spiel gegen Wehdel, wo wir sehr enttäuschend gespielt haben, war die Hinrunde einfach ein positives Erlebnis. Gerade die wichtigen Spiele gegen die Aufstiegsaspiranten Altenbruch und das Rückspiel gegen SG Nordholz/Oxstedt waren für den Saisonverlauf sehr wichtige Spiele. Dort haben wir gezeigt, dass wir auch mit einen kleinen Spieltagskader, aber einer starken Geschlossenheit und guter Leistung jeden Top Gegner aus der Liga schlagen.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Das wird sich am Ende der Saison zeigen, aber eine ganz so schlechte Ausgangssituation haben wir momentan nicht.