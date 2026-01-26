FuPa Wintercheck: SV Ottensen Ü40

Aufgrund vieler personeller Ausfälle kann der SV Ottensen in dieser Saison im Kampf um den Meistertitel nicht mithalten. Das ist den Offiziellen bewusst. Es steht aber weiterhin der Spaß im Vordergrund und den haben sie. Ein ganz großes Ziel will die Mannschaft von Thorsten Viefhaus und Timo Brokelmann allerdings erreichen. Hier sind ihre Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Hingefallen, Krone gerichtet und weiter geht’s, Fußball ist die tollste Nebensache der Welt. Wir mischen aus beiden Teams jetzt was Gutes zusammen.

Ja, wir laden aktuell Spieler zum Training ein und schauen, ob wir neue 40-jährige Großfeldspieler in unsere Kleinfeldtruppe einbinden können. 5+1 scheint für viele zu hart, wir kämpfen für 6+1.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Nur die Ferien und die Schneelast auf Sporthallen hat uns zur Pause gezwungen, montags und dienstags sind die Beteiligungen in der Halle gut, mittwochs auf Kunstrasen wird aktuell nicht so gerne angenommen. In kleinen Gruppen geht’s gerne mal zum Bundesliga Handball oder zum Pfeile werfen nach Buxtehude.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

A/O und Apensen konnten sich gut verstärken und Punkte sammeln, ein Pokalfinale ohne Stade ist wohl die große Überraschung.

5. Welches war das Bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wir werden in dieser Saison die beachtliche Marke von 50 unterschiedlichen Gegnern auf Kreis, Bezirks und Landesebene erreichen, die wir in den letzten 5 Jahren in allen Wettbewerben bespielt haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Glückwunsch nach Stade, das lässt sich nicht mehr umbiegen. 4 Teams kämpfen um den Vizemeister, das wird spannender.

