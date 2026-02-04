FuPa Wintercheck: SV Ottensen

von Michael Brunsch · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Das Team von Trainer Björn Mielke konnte den guten Start nicht bestätigen und rutschte ab. – Foto: Michael Brunsch

Der Aufsteiger SV Ottensen startete mit sieben Punkten aus den ersten drei Begegnungen. Viel besser hätte kaum laufen können. Doch die Heimschwäche, nur zwei Zähler aus sechs Partien, ließ das Team von Trainer Björn Mielke schnell auf dem Boden der Tatsachen landen. Jetzt ist der Kampf um den Klassenerhalt angesagt. Hier sind die Antworten des Coaches im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Ganz zufrieden können wir nicht sein. Nach einem guten Start in die Runde haben wir es nicht hinbekommen, den Schwung mitzunehmen. Und wir haben es nicht geschafft, unsere guten Leistungen in Punkte umzuwandeln, insbesondere zuhause.

Wir haben einen Spieler verloren.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Sollte das Wetter langsam mal mitspielen, könnte man loslegen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Keiner, wir wussten, dass jedes Spiel schwer wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ war das Immenbeck-Spiel. Den 3:1-Vorsprung hätten wir nicht so aus der Hand geben dürfen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Kann ich nicht sagen.

