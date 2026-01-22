FuPa-Wintercheck: SV Olympia Braunschweig

Der SV Olympia Braunschweig stellt die schlechteste Offensive sowie die schlechteste Defensive der Liga und geht es als Tabellen-Letzter in die Rückrunde. Der Kreisligist hat sich auf der Trainerbank neu justiert. Wir haben im FuPa-Wintercheck mit Neu-Coach Lennart Steinrück gesprochen..

Wir starten am 18.01. in die Vorbereitung. Dort wollen wir an den Schwächen der Hinrunde akribisch arbeiten und als neues Trainerteam neue Impulse setzen. Highlights sind aus Sicht der Spieler vermutlich, dass wir viele Testspiele absolvieren werden, sodass wir zum Rückrunden-Start im Rhythmus sind und die Automatismen direkt greifen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Das ist immer schwierig zu sagen, da die Liga wirklich ausgeglichen ist. Beim reinen Blick auf die Tabelle sticht insbesondere Weddel heraus, die sich im Vergleich zur letzten Saison enorm weiterentwickelt haben.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ stechen die hohen Niederlagen gegen die Freien Turner II, Rot-Weiss und Vahdet II heraus, wo uns einfach gar nichts gelungen ist. Positiv stimmt mich besonders unser Auftritt im Pokal gegen Turner II, wo wir verdient weitergekommen sind und gezeigt haben, wozu wir leitungsmäßig im Stande sind.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Davon bin ich fest überzeugt.





Wer wird Meister und warum?



Heißester Anwärter ist für mich Rot-Weiss, da sie viel Qualität haben und am konstantesten gepunktet haben. Wenn sie das in der Rückrunde bestätigen, sollten sie Meister werden.