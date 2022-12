FuPa-Wintercheck: SV Özvatan Stuttgart +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des SV Özvatan Stuttgart in der Kreisliga B1 Stuttgart kommen von Sportlicher Leiter und Stürmer Yavuz Selim Demir.

Es haben sich die meisten großartig weiterentwickelt und konnten sich sehr gut in die Mannschaft und dem Zusammenspiel gut einfügen. Osman Ogus fällt mit seinen 24 Toren und elf Vorlagen diese Saison auf und gehört zu den Erfolgsgaranten. Außerdem befindet sich Torwart Adem Dag in Topform und steigert seine Leistung von Woche zu Woche.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga A

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

Unser aktueller Werdegang und die gemeinsame Arbeit die wir geleistet haben, finde ich erzählenswert: Als meine Freunde und ich beschlossen haben, eine neue Ära beim SV Özvatan Stuttgart zu starten, gab es den einen oder anderen Skeptiker, da der Verein in der Vergangenheit sportlich leider nicht positiv auffiel. Wir haben durch Freundschaft und Leidenschaft zum Sport mehrere Hürden -wie das anmieten einer Spielstätte, gemeistert (da unser Platz gesperrt ist). Es haben sich über die drei Jahre viele qualitativ hochwertige Spieler uns angeschlossen, da unser neuer guter Ruf sehr schnell verbreitet hat. Heute haben wir eine Mannschaft, in der die Spieler sehr gut untereinander harmonieren und diese gute Atmosphäre in ihrem Spiel wiedergeben. Dieser Entwicklung erfreut mich sehr, da ich rückblickend stolz auf unsere Arbeit sein kann. Ich bin zuversichtlich, dass sich unser Fleiß in Form des Aufstiegs in die Kreisliga A, ausgezahlt machen wird. Auch wenn es nicht zu einer Meisterschaft kommen sollte, können wir rückblickend Stolz auf das sein, was wir bislang erreicht haben. In diesem Zuge möchte ich mich noch einmal an alle beteiligten ganz herzlich bedanken, die sehr viel Zeit und Fleiß in dieses Projekt gesteckt haben.





Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen?

