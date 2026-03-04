Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FuPa Wintercheck: SV Meckelstedt
"Unser Trainer: Psychologe, Seelentröster, Motivator, der größte Kindergärtner schlechthin, hat noch mal bei uns verlängert"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Peter von Söhnen vom SV Meckelstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Zufriedenheit bedeutet Stillstand und somit sind wir auch mit der Hinrunde nicht zufrieden. Wir haben in allen Mannschaftsteilen noch Luft nach oben.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Sören Riggers hat uns verlassen. Jan Riegel, Mark Fiegert, Johann Gensler, Daniel Busse, Kilian Swieder und Bastian Heers sind zu uns gestoßen.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Die Pause war, auch wetterbedingt, viel zu lang. Neben Hallentraining und Aqua Fitness waren wir gemeinsam Laufen und haben ganz individuell zu Hause Kondition…getankt.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Ein ganz großes Kompliment geht an die SG Nordholz/Oxstedt III, die trotz Personalmangel einen großen Kampf geliefert haben. Nie aufzugeben, ist nicht nur in der 3.KK wichtig, sondern auch im richtigen Leben.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Unser Trainer: Psychologe, Seelentröster, Motivator, der größte Kindergärtner schlechthin, hat noch mal bei uns verlängert. Danke Daniel 🤗
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
FC Althemmoor , da steckt viel Herzblut und Leidenschaft drin.