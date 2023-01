FuPa-Wintercheck: SV Lemgow-Dangenstorf „Wie jedes Jahr verhauen wir den Saisonstart“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Moritz Richter vom SV Lemgow-Dangenstorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Pause ist in diesem Winter relativ kurz. Bereits am 19.01. geht die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder los. Kraft/Kondi, so wie immer ;)

Ein paar Sachen haben wir dabei, die man als Highlight oder „Besonders“ betiteln könnte. Dazu gehört z.B ein Mannschaftstag in Wolfsburg oder ein Spieleabend im Vereinsheim.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Reiner Richter ist ja geplant zum Winter ausgeschieden. Deshalb werden wir sehen, wer Oliver Dost an der Seite unterstützen wird.

Unser Kader bleibt gleich, vielleicht gibt es den ein oder anderen Jugendspieler der mal reinschauen kann. Da ist was in der Pipeline.

Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wie jedes Jahr verhauen wir den Saisonstart. Daraufhin konnten wir mit etlichen Siegen langsam in die Richtung kommen, in die wir gehören. Wir wissen was wir können und wollen in der Rückrunde den Start dieses Mal zu unserem Gunsten ziehen.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Adendorf überrascht uns schon ziemlich. Wir haben bisher zwei Mal gegen sie gespielt und das jeweils auswärts. Wie die Mannschaft sich oben hält ist erstaunlich! Respekt.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Auswärtsspiel in Heidetal, in dem wir bis zur 83. Minute 0:2 in Führung lagen und das Spiel trotzdem noch verloren haben. Das wären BigPoints gewesen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?