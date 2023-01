FuPa-Wintercheck: SV Kaisersbach II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des SV Kaisersbach II in der Kreisliga B2 Rems-Murr kommen von Spielertrainer Anton Palic und Steve Ettischer.

Das 1. Highlight der Saison war bereits am 1. Spieltag gegen den Meisterkandidaten SK Fichtenberg. Wir haben als Mannschaft diszipliniert verteidigt und so, trotz weniger Spielanteile, nur wenig Torchancen zugelassen. Unsere Kompaktheit als Mannschaft zu argieren hat uns am Ende ein 2:0 Sieg eingebracht. Dies hat uns gleich gezeigt, was eigentlich möglich wäre, wenn wir immer einen guten Tag erwischen und Fortuna natürlich auch auf unserer Seite ist. Leider folgte im Spieltag darauf gleich wieder die Ernüchterung gegen die SpVgg Unterrot, bei welchem wir nach 0:1 Halbzeitstand in der 2. Halbzeit komplett den Faden verloren haben und mit 0:6 nach Hause fahren mussten. Die Antwort meiner Spieler hatte jedoch nicht lange auf sich warten lassen, so folgte nach der herben Unterrot-Pleite eine ungeschlagene Serie von 3 Siegen und 1 Unentschieden.

Der Mix zwischen "alt" und "jung" im Kader stimmt und funktioniert sehr gut. Auch die Unterstützung der 1. Mannschaft in dieser Saison ist löblich zu erwähnen, so haben wir immer wieder die Möglichkeit auf Spieler unserer 1. Mannschaft zurückzugreifen, um unseren Kader qualitativ nochmals aufzuwerten und eventuelle Lücken in der Kadertiefe aufzufüllen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde 2023 als Mannschaft weiter zusammenwachsen können und besonders die jungen Spieler in unserem Kader weiterhin große Lust haben mit uns die Saison weiterhin zu rocken. Da uns doch sehr viele Spiele das Spielglück gefehlt hat und wir eigentlich m.E. 4-6 Punkte zu wenig auf dem Konto haben, ist mein Wunsch, dass Fortuna das ein oder andere Mal mehr auf unserer Seite ist, sodass wir die durchaus zufriedenstellende Saison auf mindestens einem gleichbleibenden Tabellenplatz abschließen können, wie wir aktuell bereits stehen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

-

__________________________________________________________________________________________________

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.