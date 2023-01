FuPa-Wintercheck: SV Grün-Weiß Sommerrain II +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team des SV Grün-Weiß Sommerrain II in der Kreisliga B5 Stuttgart kommen von Spieler Steffen Blunck.

SV Grün-Weiß Sommerrain II, Kreisliga B5 Stuttgart

Steffen Blunck (Spieler)

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Letztlich spiegelt das Tabellenergebnis der Hinrunde nicht die sportlichen Ambitionen wieder. Vor der Saison hatten Mannschaft und Verein defintiv Hoffnungen auf die vorderen Plätze, zumindest ab den einstelligen Tabellenbereich. Man muss aber nach den gezeigten Leistungen leider bilanzieren: Wäre die Mannschaft jeden Sonntag ins Schwimmbad oder in den Club, wären große Teile der Mannschaft dem Dreier näher gekommen als auf dem Platz - was traurigerweise nichtmal für ein überdurchschnittlich gutes Aussehen des Teams spricht...

Gibt es Veränderungen im Team?

Felipe Monteiro de Paiva hat den Verein verlassen, um mit seiner deutschen Freundin zusammen zu ziehen und die damit verbundene Chance auf ein langfristiges Aufenthaltsrecht in Deutschland mit vollem Fokus zu verfolgen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg und verbleiben in tiefem Neid auf einen derart klangvollen Namen. Ihm zu Ehren darf im Sommerrain zukünftig kein anderer Spieler mehr einen Pass mit dem Außenrist spielen - was vielen technisch ohnehin entgegenkommt.

Außerdem hat Steffen Siegmann den Masurenpark verlassen und ist nach Norddeutschland zurückgegangen. Während er zu Beginn seines Engagements zahlreiche Absagen von seinen Mitspielern für sein Freundebuch sammelte, konnte er sich im Laufe der Zeit zu einem geschätzten und wertvollen Teammitglied etablieren. Wir wünschen auch ihm nur das Beste für seine Zukunft - samt seiner Familie!

Neu im Team ist Florian Werdich. Werdich ergänzt das Team um einen weiteren hochqaulifizierten Torwart. Mit dem optischen Erscheinungsbild eines breitkreuzigen Jungbauerns, der in seiner Freizeit zum Treckertreff und Baumstammwerfen geht, bringt er neben Lauchgewächs Fichter und Biersäule Hammer den lang ersehnten Kompromiss aus natürlicher Körperfläche und Bewegungsfähigkeit.

Außerdem zurück im Team ist Louis Hering. Nach einem Jahr im Outback von Australien ist er zurück in seiner Heimat und in seinem Ausbildungsverein. Wir sind gespannt, wie ihn das Land geprägt hat, welches Spinnen beheimatet, so groß wie Bratpfannen und Scorpione, so giftig wie Abteilungsvorstand Mosca an seinen mittelmäßigen Tagen. Nicht zu vergessen die ganzen Lisas und Julias mit Backpack und der Illusion, dass es später irgendeinen Personaler imponiert, wenn man nach dem Abitur auf Nacken der Eltern irgendwo am Arsch der Welt jegliche Jungfräulichkeit verloren hat.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Da gibt es viele Kandidaten. Zuerst einmal natürlich Danilo Rizzato: Auf dem Platz ein unkontrollierbarer Heißsporn mit sichtbar kurzem Zünder an der charakterlichen Zeitbombe, neben dem Platz aber tiefgläubiger Anhänger von Jesus (als hätte der damals nicht schon genug gelitten...). Nach einer überzeugenden Hinrunde gelang ihm als einziger Spieler der Sprung von der ersten in die zweite Mannschaft und damit der Tabelle von Platz 11 auf Platz 10. Apropos Jesus: Defintiv keine Weiterentwicklung zeigten alle im Offensivbereich der Mannschaft eingesetzten Kicker, die sich vor dem Tor so blind zeigten, als könnte sie nichtmal der Messias höchstpersönlich heilen. Doch kommen wir wieder zurück zum Positiven: Marvin Teufel schaffte Ende Oktober tatäschlich sein erstes Spiel über 90 Minuten. Wir gratulieren von Herzen zur großartigen Leistung, zum ersten Mal die Fitness für ein ganzes Spiel bewiesen zu haben - optimische Beobachter gehen seitdem davon aus, dass sein Körper tatäschlich das Alter von 25 erreichen könnte. Ebenfalls zu nennen, wäre noch Robert Fuchs, welcher sich mit seinen ansprechenden Leistungen im dritten Jahr endlich vom Vorwurf lösen könnte, das gleiche Kosten-Nutzen-Verhältnis wie die Fußball-Stadien für die WM in Katar zu besitzen. Honorable Mention: David Almeida, der es am 13. November im Training tatsächlich zum ersten Mal schaffte, das Geschehen vor ihm eine Minute und 13 Sekunden am Stück unkommentiert zu lassen.



Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Das Unentschieden gegen den klaren Tabellenführer aus Weilimdorf war sportlich sicherlich die größte Leistung der Hinrunde. Negativ ist das erste Spiel der Hinrunde gegen den heutigen Tabellenletzten aus Untertürkheim in Erinnerung, als es uns nicht gelang, gegen 10 Gegner den Sieg einzufahren. Nicht sportlich, sondern persönlich war definitiv das Spiel gegen SSV Zuffenhausen der Tiefpunkt der bisherigen Saison bzw. die dabei gezeigte Aktion von Draganovic gegen unseren Coach. Nach seiner Auswechselung in der 57. Minute, beim Stand von 5:0 und nach einer Trainingsbeteiligung von -10% in den vorherigen Wochen war Draganovic derart außer sich, dass er sich vor Trainer Nützler aufbaute, wie sonst nur halbstarke Jugendliche mit Förderschulbart vor dem Kickboxautomaten auf dem Wasen. Während letztere damit ja immerhin noch bildungsfernde Damen mit klangvollen Namen wie Mandy, Elif, Jacqueline oder Michelle beeindrucken, qualifizierte sich Draganovic mit der Aktion lediglich für einen Rausschmiss. Mit ihm verließt auch Mentel den Masurenpark, der seinem Freund offensichtlich auch bei respektlosen Entscheidungen die Treue hält. Beide wechselten zum PSV und verlängern damit die Liste derer, die im Masurenpark nach eigener Wahrnehmung nicht genug Wertschätzung erhalten haben (Psychologen sprechen vom "Lewandowski-Komplex"). Schade, dass Draganovics und Mentels Episode beim Grün-Weiß Sommerrain derart enden musste, nachdem diese als Jugendtrainer und sportliche Bereicherung eigentlich ein wertvoller Bestandteil des Vereins gewesen waren.