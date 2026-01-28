FuPa Wintercheck: SV Drochtersen/Assel Ü30

Danny Oppermann schoss von wenigen D/A Toren die meisten. Acht von 14 Treffern gingen auf sein Konto. – Foto: Verein

Die SV Drochtersen/Assel spielt in der Kreisliga Herren Ü30 keine große Bedeutung, was den Kampf um die Meisterrunde angeht. Trainer Jörn Schradieck weiß das und geht die Sache mit gewohnter Ironie an. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nur noch rechnerisch ist uns die Teilnahme an der „Felgen-Runde“ zu nehmen, somit haben wir unsere sportlichen Ziele bereits in der frühen Saisonphase mehr als übererfüllt.

Die Mannschaft bleibt unverändert. Das Trainerteam sitzt aufgrund der aussichtsreichen Qualifikation fester denn je im Sattel.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir haben uns in der Halle fit gehalten. Teambuilding ist nichts Besonderes geplant.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

H/N positiv.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser Pokalaus in Immenbeck.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Weil ich immer danebenliege, setze ich auf Hammah.

