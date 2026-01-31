FuPa Wintercheck: SV Drochtersen/Assel III

Die SV Drochtersen/Assel III überwintert auf einem guten 6. Platz. – Foto: J. Rambow

Der Bezirksliga-Dauerbrenner, SV Drochtersen/Assel III, hat sich nach anfänglichen Problemen zurückgekämpft und im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Die Elf von Trainer Henrik Licht überwintert auf dem 6. Platz. Die Tabelle zeigt allerdings ein etwas schiefes Bild, da einige Teams 15, andere bereits 18 Spiele absolviert haben. Das bedeutet für D/A, dranbleiben und nicht wieder so schlecht starten, wie im Sommer. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir sind katastrophal in die Saison gestartet. Aus den ersten 8 Spielen wurden 4 Punkte geholt. Betrachtet man die ganze Hinserie, dann sind 21 Punkte in Ordnung aber ausbaufähig. Gerade hinten heraus kann man mit der Ausbeute zufrieden sein. Das Spiel in Cuxhaven klammern wir mal aus.

Das Trainerteam und Staff bleiben unverändert. Unser Kapitän Falco Raap hat seine Fußverletzung auskuriert und kann fast als Neuzugang angesehen werden. Rokas Sabonas wird im Winter aus Stade zu uns dazustoßen. Jannis von Borstel steht uns leider aufgrund eines Auslandssemesters in der Rückserie nicht zur Verfügung. Außerdem hat uns Björn Steffens leider aufgrund seines Studiums frühzeitig verlassen. Moritz Sievers wechselt in die Kreisliga und versucht sein Glück in Himmelpforten.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Bewusst fangen wir etwas später mit der Wintervorbereitung an. Die Sommerpause war kurz. Etwas freie Zeit muss sein. Aufgrund der Witterung vielleicht auch keine schlechte Entscheidung. Insgesamt werden wir 4 Testspiele bestreiten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht uns die ausgeglichene Liga. Jeder kann jeden schlagen. Die Tabelle ist eng zusammen. Negative Überraschung ist die Berichterstattung im TAGEBLATT. Das Persönliche ist diese Saison abhandengekommen. Dann doch bitte nur noch Ergebnisdienst.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ: Spieltag 1- 8 mit 4 Punkten + Rückspiel FC Cuxhaven.

Positiv: Ab Spieltag 9. kurz geschüttelt, Köpfe zusammengesteckt, Teamabend organisiert. Punkte eingefahren.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das werden Sievern und der FC Cuxhaven unter sich ausmachen. Wir betrachten das Duell mit Spannung.

