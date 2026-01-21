FuPa Wintercheck: SV Burweg

Sehr holprig verlief der Saisonstart des Fast-Aufsteigers der vergangenen Saison. Erst am 4. Spieltag konnte die Mannschaft von Trainer Franz Olenberger den ersten Sieg einfahren. Inzwischen ist der SV im Tabellenmittelfeld angekommen, erhielt kurz vor der Winterpause einen weiteren Dämpfer, als man deutlich bei A/O IV verlor. Hier sind die Antworten von Spieler Louis von Ahnen im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit vielen enttäuschenden Ergebnissen in die Saison gestartet. Haben oft in den letzten Minuten Punkte aus der Hand gegeben und standen zeitweise mit dem Rücken zur Wand. Mit dem 6:2 gegen Apensen hat sich das Blatt allerdings gewendet und wir gewannen im Folgenden drei weitere Spiele, um uns mit Blick auf die Winterpause unter eine deutlich dickere Punktedecke legen zu können. Nun stehen wir im Mittelfeld der Tabelle und wollen die Rückrunde besser beginnen als die Hinrunde.

Auf dem Transfermarkt haben wir unser Unwesen getrieben. Drei Waffen konnten wir für unsere Truppe gewinnen. Namentlich sind es Hajo Seevers, Damian „Prinz“ Petereit und Marlon „Bagger“ Bode. Offizielle Abgänge gibt es nicht zu beklagen. Wir hoffen, dass wir die Jungs gut integrieren können und sie die ein oder andere gegnerische Mannschaft zur Weißglut bringen können.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Der richtige Startschuss wird am 03.02. zu hören sein. Bis dahin halten wir uns mit einmaligem Training in der Halle über Wasser. Beim Samtgemeinde Cup konnten wir mit einem mehr als zufriedenstellenden zweiten Platz trumpfen und die Vorbereitung wird sich durch Testspiele, Vorträge, Trainings und gemeinsame Zeit abseits des Feldes auszeichnen. Hoffentlich spielt die Beteiligung aus der Mannschaft mit, sodass wir gemeinsam bestmöglich durch diese Zeit bis zum ersten Pflichtspiel in 2026 kommen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positive Überraschung mit Blick auf die Tabelle ist mit Sicherheit der TuS Harsefeld III. Auf der anderen Seite muss man leider dessen lokalen Nachbarn Apensen erwähnen. Nach den Auftritten der letzten Jahre hatte sich ein solches Abschneiden zum Jahreswechsel nicht wirklich angebahnt. Dennoch wünschen wir natürlich viel Erfolg, dass die rote Laterne noch abgegeben werden kann und der Weg ans rettende Ufer gelingen wird.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für uns war es ein toller Brustlöser, endlich einen Derbysieg in einem Pflichtspiel gegen den FC Oste/Oldendorf II einzufahren. Laut den Tiefen der FuPa-Statistiken liegt das letztmalige Eintreffen dieses Ereignisses über 14 Jahren zurück. Diese Taktung soll sich in der Zukunft natürlich verringern.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Agathenburg/Dollern wird Meister. Die Gründe dafür sind relativ klar: Sie sind die beste Mannschaft und aktuell Erster.

