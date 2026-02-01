FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf Ü30

Timo Fischer und Marco Klintworth waren bislang die besten Torschützen ihres Teams. – Foto: Verein

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf Herren Ü30 steht aktuell auf dem 7. Tabellenplatz. Nachdem in der vergangenen Saison die Meisterrunde knapp verpasst wurde, soll das in diesem Jahr besser laufen. Ein weiteres großes Ziel steht an. Mehr dazu im FuPa Wintercheck von Trainer Christoph Holst.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Ja das sind wir. Wir können noch das Pokalfinale erreichen. Das ist auch unser Ziel.

Da gibt es keine Veränderung. Im Laufe der Hinrunde sind schon Spieler, die 30 geworden sind, dazu gekommen und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt und dann auch weitere Spieler aus dem Herrenbereich zur Ü30 kommen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Es war einmal die Woche kicken in der Halle mit der ü40 und ü50.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die VSV spielen sehr stark auf, da bin ich gespannt, was da so kommt und ob die das so über die nächsten 2-3 Jahre halten können.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für uns positiv, dass wir regelmäßig mittwochs kicken können, da aktuell immer genug Spieler da sind und wir auch zu den Spieltagen nicht bei jedem Spiel den Spielern hinterherlaufen müssen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Sieht ja nach Hedendorf/Neukloster aus. Ob sie das auch ohne Punktverlust schaffen, sehen wir ja am Ende, wenn es vielleicht soweit ist 😎😉

