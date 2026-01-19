FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III

Im dritten Kreisligajahr läuft es bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf III sportlich nicht so wie gewohnt. Lediglich sechs Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz, bei ungleicher Anzahl an Spielen, das dürfte noch ein hartes Stück Arbeit werden. Ein Grund ist die schwache Heimbilanz mit nur einem Sieg aus sieben Begegnungen. Weitere Gründe gibt Trainer Tom-Luka Stelling in seinem FuPa Wintercheck an.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Durch viele Verletzungen konnten wir uns nie wirklich einspielen und viele Spieler mussten auf ungewohnten Positionen spielen. Die Leistungen waren aber generell in Ordnung. Viele Spiele haben wir nicht verloren, weil wir dem Gegner unterlegen waren, sondern weil wir viel zu leichte Fehler gemacht haben und den Gegner immer wieder zu Toren eingeladen haben. Wenn man dann vorne die Dinger nicht macht, wird das schnell zur mentalen Herausforderung.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?
Aus der zweiten Mannschaft wechselt Niklas Bergann zu uns. Ansonsten bleiben das Trainerteam und der Kader unverändert.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Wir starten am 02.02. wieder mit der Vorbereitung, bis auf ein paar Testspiele und Teamabende gibt es da nicht spektakuläres.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Keine Antwort
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Das Derby gegen Bargstedt. Die gesamte Stimmung und die Mentalität sowohl auf, als auch neben dem Platz war einzigartig diese Saison.
6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Da gibt es für mich keinen klaren Favoriten. In der Liga kann jeder jeden schlagen. Die konstanteste Mannschaft wird am Ende der Saison ganz oben stehen.
