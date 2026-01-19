Trainer Tom-Luka Stelling durchlebt eine schwierige Saison. – Foto: Ayleen Brüdgam

FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III Kreisliga: Schwächen auf der heimischen Anlage - Kampf um die Liga

Im dritten Kreisligajahr läuft es bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf III sportlich nicht so wie gewohnt. Lediglich sechs Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz, bei ungleicher Anzahl an Spielen, das dürfte noch ein hartes Stück Arbeit werden. Ein Grund ist die schwache Heimbilanz mit nur einem Sieg aus sieben Begegnungen. Weitere Gründe gibt Trainer Tom-Luka Stelling in seinem FuPa Wintercheck an.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Durch viele Verletzungen konnten wir uns nie wirklich einspielen und viele Spieler mussten auf ungewohnten Positionen spielen. Die Leistungen waren aber generell in Ordnung. Viele Spiele haben wir nicht verloren, weil wir dem Gegner unterlegen waren, sondern weil wir viel zu leichte Fehler gemacht haben und den Gegner immer wieder zu Toren eingeladen haben. Wenn man dann vorne die Dinger nicht macht, wird das schnell zur mentalen Herausforderung. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?